"Сигаретное голодание": почему в Киеве возникли проблемы с покупкой сигарет

Почти месяц назад украинцы, а в частности жители Киева, столкнулись с проблемой дефицита табачных изделий, причем они начали пропадать как с витрин небольших ларьков и магазинчиков, так и с прилавков крупных торговых сетей. Постепенно проблема распространилась на большинство украинских городов, и с каждым днем она ощущается все острее.

Уже известно, что перебои с поставками связаны с проблемами в компании Tedis Ukraine, которая является крупнейшим поставщиком табачных изделий в Украине. 31 марта сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с МВД провели обыски, результатом которых, по словам представителей компании, стало изъятие товара на общую стоимость более 1 миллиарда гривен. Напомним, за несколько недель до этого Печерский районный суд арестовал счета этой компании сразу в четырех банках: Приватбанк, Сбербанк, ОТП Банк и Райфайзен банк Аваль.

В результате этого процесс реализации табачной продукции со складов дистрибьютора значительно затруднился, и страдать от дефицита продукции начали не только крупные торговые сети, но и небольшие магазины и точки продажи. Редакция MIGnews.com.ua выясняла, как ситуация в табачной индустрии повлияла на жизнь рядовых украинцев и что об этом говорят торговцы, которые реализуют сигареты и табак.

Что говорят в табачных компаниях

Нам удалось пообщаться с представителями одной из киевских табачных компаний (название которой попросили не афишировать и опубликовать комментарий на правах анонимности):

"Наша позиция – сделать так, чтобы покупатели нашей продукции всегда имели к ней доступ. Это касается и крупных торговых сетей, и небольших магазинов или ларьков на остановке. В той ситуации, которая сложилась сегодня, нам просто невыгодно поставлять продукцию мелким реализаторам. С точки зрения бизнеса, мы вынуждены жертвовать мелкими клиентами, чтобы оставаться на рынке. Сейчас грядет изменение формата работы с дистрибьюторами и пока неизвестно к чему оно в итоге приведет. Но вот то что дефицит будет сохраняться еще несколько месяцев – это факт".

Что говорят на улицах

Разговор с продавщицей одного из киосков с табачной продукцией на Подоле:

- Добрый день, дайте пожалуйста ***** синий.

- А ты где его видишь? Нет такого, все что есть – на витрине (показывает на полупустой прилавок, на котором виднеются несколько пачек откровенно дешевых марок сигарет, а также несколько люксовых марок).

- "А почему других нет? Куда они делись?"

- Нет поставок, вот и возник дефицит. С чем связано не знаю, хозяин точки передо мной не отчитывается, знаю только что какие-то проблемы с налоговой.

- Значит, когда все стабилизируется пока непонятно?

- Ой, та не давите на больную тему, и так тошно. Из-за этих всех проблем выручки вообще нет, хозяин меньше платит. Раньше хоть процент от продажи получали, а сейчас хрен с маком. Нет ни пива, ни сигарет, а соответственно нет и заработка. Я бы и ушла, но тетке (мне ред.) 50 лет, никто никуда не возьмет.

Разговор с продавщицей в одном из крупных ТЦ Соломенского района:

- Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему сейчас в ассортименте нет моих любимых сигарет ***** серого? Найти их стало целой проблемой…

- Да все просто – у нас поставки стали нестабильными. Если менеджеры выбьют из дистрибьютора – то привозят целую партию, да только вот сейчас это целая проблема.

- Ну, вот некоторые марки есть же, а моих – нет.

- То что на прилавках – это остатки с прошлой поставки. Ваши тоже были, но их быстро разбирают. Сейчас в связи с постоянным дефицитом люди начали покупать блоками, а это еще больше делает наши витрины пустыми. Нам ведь и самим неловко отвечать что тех то нет и тех тоже. Много покупателей сразу уходят.

- А какие марки сразу расходятся?

- Самые большие проблемы сейчас у курильщиков Winston, Chesterfield, Сamel и Parliament. Их быстрее всего разбирают, а сейчас и вовсе – с удвоенной силой. По сути, это сигареты "среднего класса", которые покупают украинцы с нормальным доходом.

В одном из минимаркетов возле метро "Шулявская" дефицит прокомментировали так:

"Да были определенные проблемы с поставками, говорят, что какую-то компанию в Киеве накрыла налоговая полиция, от этого и возникли проблемы. Но у нас все хорошо, начали заказывать сигареты со Львова и все стабилизировалось. Думаю, что и у остальных все наладится в ближайшее время".

Что будет дальше?

Пока из магазинов активно пропадают сигареты из-за проблем с поставками, на Западной Украине активизировались контрабандисты. Эксперты говорят, что теневой оборот сигаретной контрабанды в Украине составляет несколько десятков млрд. долларов. Согласно данным Всемирной таможенной организации, наша страна является одним из главных "сигаретных контрабандистов".

Без сигарет Украина не останется точно, но вот вопрос состоит в том, какого качества они будут, если проблемы с поставщиками не решатся. Реакция бизнеса на эту проблему весьма неоднозначна, некоторые мелкие магазины и маркеты уже решили свои проблемы путем поиска других источников поставок. Но, в глобальном смысле, проблему это не решает, ведь если есть трудности у крупных поставщиков, то дефицит будет продолжаться, и это на себе будут чувствовать рядовые украинцы.

Кстати, в связи с дефицитом на улицах вновь стали появляться "бабушки-торговки", которые продают сигареты поштучно. Понятное дело, что они явно не"контрабандистки", но этот явление, в свою очередь, порождает еще одну проблему – незаконную уличную торговлю, с которой и так не очень-то справляются наши доблестные правоохранители.