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"Укрзализныця" назначила на майские праздники дополнителные поезда Киев-Перемышль
26.04.2017 12:28

"Укрзализныця" назначила на майские праздники дополнителные поезда Киев-Перемышль

ПАО "Укрзализныця" для удобного выезда пассажиров на майские праздники назначило дополнительные поезда Киев-Перемышль популярного соединения, сообщает Интерфакс-Украина.

В международном сообщении Польша-Украина, из Киева в Перемышль будет курсировать "Интерсити+" №707/708 28 апреля, а также второго, пятого и девятого мая.

Стоит отметить, что обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 05:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23:22/36.

Кроме этого, по словам председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, решение о безвизовом режиме для украинцев будет способствовать увеличению пассажиропотока между Украиной и другими странами Европейского союза, и "Укрзализныця" хочет играть важную роль в этих перевозках.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в поезде "Киев - Мариуполь" в субботу, 15 апреля, одна из пассажирок родила ребенка.

Теги материала: поезд, Укрзализныця, Польша
Новости СМИ2
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