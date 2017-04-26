Руководство липецкой фабрики Roshen начало увольнять сотрудников

MIGnews.com.ua

Руководство фабрики Roshen, которая находится в российском Липецке, начало увольнять первых сотрудников в связи с ликвидацией предприятия. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей, пишет Комсомольская правда .

Штат фабрики составляет 700 человек, и все они останутся без работы. В понедельник, 24 апреля, первые 85 человек уже были уволены.

"Людям произвели расчет, выдали документы. Теперь они встанут на учет в центр занятости. В принципе, у них достаточно выгодные условия сокращения, поэтому устраиваться на новую работу они не спешат", - сообщил он.

Также Кирей уточнил, что за первые два месяца они получат выходное пособие в размере заработной платы. В случае неустройства на работу, то такая же сумма будет им выплачена и за третий месяц. После этого срока, каждый уволенный сотрудник будет получать по 4900 рублей.

Стоит отметить, что средняя заработная плата сотрудников предприятия составляет 30-34 тысячи рублей.