Ляшко неоднозначно прокомментировал "радужную" Арку Дружбы народов

MIGnews.com.ua

Во вторник, 25 апреля, коммунальщики начали перекрашивать Арку Дружбы народов в цвета радуги. Такое решение приурочено к проведению в Киеве песенного конкурса Евровидение-2017. Так как рабочие не красят, а обклеивают памятник цветной бумагой, то уже после соревнования Арка вернется к своему прежнему виду.

Лидер парламентской фракции "Радикальна партия" Олег Ляшко высказал в комментарии MIGnews.com.uа свое отношение к этому.

В частности, нардеп считает, что те деньги, которые киевские власти тратят на преображение Арки нужно использовать для нужд АТО.

"Я не думаю, что это самая важная проблема для украинцев. Если им некуда деть краску, пусть поедут в зону АТО и покрасят в защитные цвета наши танки и вооружение, чтобы враг не мог выявить наши позиции", - указал лидер радикалов.

На уточняющий вопрос о том, что Арка Дружбы народов была установлена "в ознаменование воссоединения Украины с Россией", Ляшко указал, что Украина должна дружить со всеми народами, которые ее поддерживают.

"Я считаю, что в украинцы должны дружить со всеми народами, которые поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Мы будем считать, что это дружба всех народов, которые солидарны с Украиной", - добавил депутат.