В Киеве к Евровидению-2017 для туристов запустят речной трамвай

MIGnews.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко и руководитель Министерства инфраструктуры Владимир Емельян проинспектировали работы по реконструкции Почтовой площади. Кличко отметил, что в начале мая этого года работы на центральной части площади завершат и запустят речной трамвай. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"Я уверен, что когда мы завершим все работы на площади, она станет настоящей жемчужиной столицы не только для киевлян, но и для туристов, которые приедут в город", - сказал мэр Киева.

Также Емельян поблагодарил Кличко за реконструкцию площади и добавил, что выход к Днепру около речного вокзала "всегда был проблемным и нетипичным для европейских столиц", однако теперь в Киеве появилась современная площадь и публичное пространство в "историческом сердце Подола".

Кроме того, городской глава Киева понадеялся, что речной трамвай продолжит работу и после проведения Евровидения-2017. По его словам, планируется, что трамвай будет курсировать не только в пределах столицы, но и соединять Киев с другими городами, например, Каневом. К международному песенному конкурсу будет запущено семь трамваев, а в том случае, если нагрузка будет большой, добавят еще три.

В настоящее время на Почтовой площади уже завершено сооружение эстакады и тоннеля, инженерные сети перевели, верхние слои дорожного покрытия устроили, дорожные знаки установили, а барьерное ограждение смонтировали. На набережной Днепра осуществили благоустройство и установили современное уличное освещение.

Чтобы полностью завершить работы первой очереди, нужно построить подземный пешеходный переход через Боричев спуск, завершить весь комплекс инженерных сетей, отреставрировать Почтовый дом, установить пандус с Почтовой площади на набережную Днепра и пандус в сторону Пешеходного моста.