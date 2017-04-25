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Андрей Пындык
журналист
"Гей, славяне": соцсети обсуждают разукрашенную Арку дружбы народов
25.04.2017 18:51

Эксклюзив  "Гей, славяне": соцсети обсуждают разукрашенную Арку дружбы народов

Во вторник, 25 апреля, Арку дружбы народов начали разукрашивать пятью разными цветами. Это приурочено к международному песенному конкурсу "Евровидение-2017". В соцсетях выбор цветов, схожих с радугой восприняли неоднозначно. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

"Друзья, горд тем, что понемногу (но как) страна меняется - наполняется новыми смыслами, новым ощущением принадлежности к свободным людям - свободных в мыслях, свободных по духу! Встречайте начало арт-инсталляции "Arch of Diversity" (Арка разнообразия) - самую большую искусственно созданную цветную радугу! Ну, и конечно, после Евровидения вернем все, как было! Не волнуйтесь", - пишет управляющий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка.

"Арку дружбы народов превращают в радугу! Жаль только, что по завершению Евровидения все планируют вернуть в привычный вид", - пишет нардеп Михаил Гаврилюк.

Член правления общественной организации "Киев Прайд" Зорян Кись обратился к Геннадию Курочке: "Это просто замечательно. Пожалуйста, держите его хотя бы до марша Pride March 18 июня".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве в Международном выставочном центре полностью подготовили сцену для международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Теги материала: Киев, Евровидение-2017, инсталляция, конкурс, соцсети
Новости СМИ2
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