В Украине прошли успешные испытания ракетного комплекса "Ольха"

MIGnews.com.ua

В конструкторском бюро "Луч" провели еще один удачный этап испытаний ракетного комплекса "Ольха". Об этом сообщается на официальной странице конструкторского бюро в Facebook.

В сообщении отмечено, что данный комплекс превосходит по тактико-техническим характеристикам ракетный комплекс "Точка-У", максимальная дальность поражения составляет 120 километров.

Все составляющие, использованные доля создания "Ольхи", - украинские, среди них и новая система управления, новое ракетное топливо и новая боевая часть. Кроме того, одной из особенностей является система управления ракетой, которой предусмотрена коррекция полета ракеты благодаря импульсным двигателям. Также ракета может нести разные боевые части в зависимости от назначения.