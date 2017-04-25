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В Украине прошли успешные испытания ракетного комплекса "Ольха"
25.04.2017 18:32

В Украине прошли успешные испытания ракетного комплекса "Ольха"  Видеорепортаж

В конструкторском бюро "Луч" провели еще один удачный этап испытаний ракетного комплекса "Ольха". Об этом сообщается на официальной странице конструкторского бюро в Facebook.

В сообщении отмечено, что данный комплекс превосходит по тактико-техническим характеристикам ракетный комплекс "Точка-У", максимальная дальность поражения составляет 120 километров.

Все составляющие, использованные доля создания "Ольхи", - украинские, среди них и новая система управления, новое ракетное топливо и новая боевая часть. Кроме того, одной из особенностей является система управления ракетой, которой предусмотрена коррекция полета ракеты благодаря импульсным двигателям. Также ракета может нести разные боевые части в зависимости от назначения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Министерство обороны Украины проводит испытания нового бронированного автомобиля "Барс-8".

Теги материала: ракетный комплекс, испытания, ракета, видео
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