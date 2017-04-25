Арку дружбы народов в Киеве покрасят в цвета радуги

MIGnews.com.ua

В Киеве к международному песенному конкурсу "Евровидение-2017" планируют заклеить Арку дружбы народов пятью разными цветами. Об этом сообщает Хмарочос со ссылкой на управляющего партнера компании CFC Consulting Геннадия Курочку.

Проект под названием Arc of diversity, что переводится как "арка многообразия", является временной инсталляцией. На время проведения конкурса арку заклеивают разноцветной бумагой - оранжевого, желтого, зеленого, синего и фиолетового цветов - после окончания мероприятия ее снимут.

Проведением работ занимается компания CFC Consulting, выигравшая тендер на осуществление коммуникации во время международного песенного конкурса "Евровидение-2017".