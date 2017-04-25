Кириленко: Рэпер Баста также не выступит в Киеве

Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, сообщил, что популярный российский рэп-исполнитель Баста (по паспорту Василий Вакуленко) может быть лишен права на въезд в Украину из-за посещения аннексированного Крыма.
"Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, которые выступали в оккупированном Крыму", - подчеркнул Кириленко в своем сообщении в Twitter.
Как сообщал MIGnews.com.ua, российский актер Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook, что ему запретили въезжать в Украину из-за Крыма, и он узнал об этом уже в аэропорту Одессы. В комментариях к посту Сафонов уточнил, что "был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей".