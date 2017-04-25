Водитель львовского мусоровоза оставил в Чернобыльской зоне девять куч

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции обнаружили львовский мусор.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Сообщается, что руководитель местного самоуправления обратился в Иванковское отделение полиции с информацией об обнаружении куч мусора около сел Бобер и Королевка в Чернобыльской зоне.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории зоны ЧАЭС девять куч мусора. Из каждой кучи правоохранители изъяли документы, подтверждающие происхождение отходов из Львова.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.