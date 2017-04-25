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Водитель львовского мусоровоза оставил в Чернобыльской зоне девять куч
25.04.2017 13:46

Водитель львовского мусоровоза оставил в Чернобыльской зоне девять куч  Фоторепортаж

В понедельник, 24 апреля, на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции обнаружили львовский мусор.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Сообщается, что руководитель местного самоуправления обратился в Иванковское отделение полиции с информацией об обнаружении куч мусора около сел Бобер и Королевка в Чернобыльской зоне.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на территории зоны ЧАЭС девять куч мусора. Из каждой кучи правоохранители изъяли документы, подтверждающие происхождение отходов из Львова.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет министров Украины совместно со Львовской областной государственной администрацией и местным самоуправлением разработали решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов во Львове. Стоит отметить, что решение о приеме львовских бытовых отходов другими полигонами области будет утверждено в Меморандуме о сотрудничестве между Львовской ОГА, Львовским облсоветом, Львовским горсоветом и органами местного самоуправления.

Теги материала: мусор, Чернобыльская зона, отходы, Львов
Новости СМИ2
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