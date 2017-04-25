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На съемках клипа Лободы разбили эксклюзивный Rolls-Royce
25.04.2017 11:22

На съемках клипа Лободы разбили эксклюзивный Rolls-Royce  Видеорепортаж

Во время съемок нового видеоклипа украинской певицы Светланы Лободы разбили эксклюзивный Rolls-Royce ручной сборки.

Об этом сообщила продюсер певицы Нателла Крапивина в Instagram.

"На мой взгляд, мы сняли абсолютно сумасшедший и ни на что не похожий клип. Мы разбили Rolls-Royce, и при этом остались абсолютны счастливы", - написала она.

Стоит отметить, что съемки клипа на песню "Случайная" состоялись 16 апреля.

Во время съемок одной из основных сцен клипа, где по сюжету Лобода возвращается домой после очередного концерта, на парковке ее караулят папарацци, а главный герой, совершая движение задним ходом, не справился с управлением арендованного авто и въехал в железные ворота, повредив бампер, фару и заднее крыло автомобиля.

Стоит отметить, что в момент происшествия певица находилась в салоне автомобиля, однако не пострадала.

Сообщается, что общая сумма ущерба составила 40 тысяч долларов. При этом владелец Rolls-Royce не предъявил Лободе счет за ущерб в связи с тем, что оказался поклонником певицы.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинская певица Светлана Лобода намерена через суд вернуть себе водительские права, которые у нее изъяла киевская патрульная полиция.

Теги материала: Лобода, клип, автомобиль, ДТП
Новости СМИ2
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