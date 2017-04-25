Шкиряк: Ответственность за гибель члена ОБСЕ лежит лично на Путине

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщил, что ответственность за гибель члена СММ ОБСЕ на Донбассе лежит лично на президенте РФ Владимире Путине, передает РБК-Украина.
"Произошел откровенный террористический акт, который совершила Российская Федерация по отношению к представителям ОБСЕ. Ответственность за это кровавое убийство гражданина США, как и ответственность за убийство и уничтожение более 10 тыс. украинских граждан и свыше 2,5 тыс. наших воинов-героев несет лично президент России Путин - существо, которое сегодня проявляла очередные чудеса манипуляций и подмены понятий, учитывая это событие. Это не первая история с грубым, наглым и преступным отношением русских террористов к миссии ОБСЕ", - заявил Шкиряк в прямом эфире 5 канала.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, военно-политическое руководство Российской Федерации несет прямую ответственность за гибель одного, а также ранение двух наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.