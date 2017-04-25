ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Шкиряк: Ответственность за гибель члена ОБСЕ лежит лично на Путине
25.04.2017 09:54

Шкиряк: Ответственность за гибель члена ОБСЕ лежит лично на Путине

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, сообщил, что ответственность за гибель члена СММ ОБСЕ на Донбассе лежит лично на президенте РФ Владимире Путине, передает РБК-Украина.

"Произошел откровенный террористический акт, который совершила Российская Федерация по отношению к представителям ОБСЕ. Ответственность за это кровавое убийство гражданина США, как и ответственность за убийство и уничтожение более 10 тыс. украинских граждан и свыше 2,5 тыс. наших воинов-героев несет лично президент России Путин - существо, которое сегодня проявляла очередные чудеса манипуляций и подмены понятий, учитывая это событие. Это не первая история с грубым, наглым и преступным отношением русских террористов к миссии ОБСЕ", - заявил Шкиряк в прямом эфире 5 канала.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, военно-политическое руководство Российской Федерации несет прямую ответственность за гибель одного, а также ранение двух наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированной территории Луганской области. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Теги материала: Путин, гибель, ОБСЕ, Зорян Шкиряк
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [9] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ОБСЕ: Раненные наблюдатели находятся в больнице на территории "ЛНР"
Важное
ОБСЕ: Раненные наблюдатели находятся в больнице на территории "ЛНР"
Путин принес The New York Times Пулитцеровскую премию
Важное
Путин принес The New York Times Пулитцеровскую премию
В РФ картинку Путина в макияже назвали экстремистским материалом
Важное
В РФ картинку Путина в макияже назвали экстремистским материалом
Опубликованы первые фото "зачистки" митингующих в центре Москвы
Важное
Опубликованы первые фото "зачистки" митингующих в центре Москвы  Фоторепортаж
Путин пожаловался на свой почерк и заявил что пишет "как курица лапой"
Важное
Путин пожаловался на свой почерк и заявил что пишет "как курица лапой"
ОБСЕ: С начала года на Донбассе погибло 16 мирных жителей
Важное
ОБСЕ: С начала года на Донбассе погибло 16 мирных жителей

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гордон увидел сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине
Эксклюзив  Гордон увидел сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине  Видеорепортаж
25.04.2017
НАПК проверит министров, взявших на поруки Мартыненко
Эксклюзив  НАПК проверит министров, взявших на поруки Мартыненко
24.04.2017
Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ
Эксклюзив  Скандал в ПАСЕ: отчет Аграмунта хотят сделать закрытым для СМИ  Видеорепортаж
24.04.2017
Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
Эксклюзив  Генерал Чаповский: Наши бригады должны быть эффективнее дивизий любого из соседей
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика