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В "ЛНР" заявили о восстановлении электроснабжения
25.04.2017 08:56

В "ЛНР" заявили о восстановлении электроснабжения

В Луганске заявили о восстановлении электроснабжения в большей части города, пишет Корреспондент.

По полученным данным, подачу электроэнергии восстановили через несколько часов после отключения. При этом отмечается, что в некоторых районах подача электроэнергии потребителям не прерывалась.

Напомним, в ночь на вторник, 25 апреля, в оккупированном Луганске отключили электроэнергию - НЕК "Укрэнерго" прекратило подачу электричества на оккупированную территорию из-за долгов.

В то же время в так называемом министерстве по чрезвычайным ситуациям "ЛНР" заявили, что полностью готовы к аварийным ситуациям, связанным с прекращением подачи электроснабжения со стороны Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что со вторника, 25 апреля, Луганское энергетическое объединение прекратит поставки электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области.

Теги материала: ЛНР, электроснабжение, восстановление
Новости СМИ2
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