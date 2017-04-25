В "ЛНР" заявили о восстановлении электроснабжения

MIGnews.com.ua

В Луганске заявили о восстановлении электроснабжения в большей части города, пишет Корреспондент .

По полученным данным, подачу электроэнергии восстановили через несколько часов после отключения. При этом отмечается, что в некоторых районах подача электроэнергии потребителям не прерывалась.

Напомним, в ночь на вторник, 25 апреля, в оккупированном Луганске отключили электроэнергию - НЕК "Укрэнерго" прекратило подачу электричества на оккупированную территорию из-за долгов.

В то же время в так называемом министерстве по чрезвычайным ситуациям "ЛНР" заявили, что полностью готовы к аварийным ситуациям, связанным с прекращением подачи электроснабжения со стороны Украины.