Нестор Шуфрич зарегистрировал законопроект об отмене запрета на въезд в Украину Лолите

MIGnews.com.ua

В понедельник, 24 апреля, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении к СБУ об отмене запрета на въезд в Украину певице Лолите Милявской, передает Укринформ .

Автором документа является народный депутат фракции "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

Сообщается, проект постановления зарегистрирован на сайте парламента, однако текста документа пока нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, российская певица и телеведущая Лолита Милявская заявила о намерении подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в Украину.