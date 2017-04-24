Юлия Самойлова выступит 9 мая в оккупированном Крыму

MIGnews.com.ua

Начальница главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина сообщила, что российская певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять РФ на "Евровидении-2017", выступит 9 мая в оккупированном Крыму, сообщает севастопольское издание ForPost .

"Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на "Евровидении". В качестве альтернативы она будет выступать у нас. Предварительная договоренность есть. Мы надеемся, что у нее все получится, и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят", - заявила Дудкина.

Напомним, 9 мая в Киеве состоится первый полуфинал конкурса, однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.