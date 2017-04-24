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Юлия Самойлова выступит 9 мая в оккупированном Крыму
24.04.2017 19:55

Юлия Самойлова выступит 9 мая в оккупированном Крыму

Начальница главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина сообщила, что российская певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять РФ на "Евровидении-2017", выступит 9 мая в оккупированном Крыму, сообщает севастопольское издание ForPost.

"Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на "Евровидении". В качестве альтернативы она будет выступать у нас. Предварительная договоренность есть. Мы надеемся, что у нее все получится, и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят", - заявила Дудкина.

Напомним, 9 мая в Киеве состоится первый полуфинал конкурса, однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Европейский вещательный союз может заняться рассмотрением вопроса об исключении Российской Федерации из списка участников песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году. 

Теги материала: Юлия Самойлова, Крым, выступление, Евровидение-2017
Новости СМИ2
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