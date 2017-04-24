Стала известна дата проведения Марша равенства в Киеве

MIGnews.com.ua

В 2017 году Марш равенства в Киеве пройдет 18 июня. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на главу общественной организации "Киев Прайд" Руслану Панухник.

После марша, маршрут которого будет расширен, не планируется проведение каких-либо мероприятий. Точный маршрут и время проведения марша организаторы сообщат не позже 13 июня.

В Киевской городской государственной администрации ожидают, что участники Марша равенства пройдут по маршруту от здания университета имени Тараса Шевченко на улице Владимирская, 60 до площади Льва Толстого. Такую информацию предоставил глава аппарата администрации Владимир Бондаренко.

"Скорее всего марш пройдет по стандартному маршруту от Красного корпуса до площади Льва Толстого", - заявил он.

Также в Киевской городской государственной администрации не ожидают, что количество провокаций и конфликтов на марше увеличится.

В свою очередь, член правления общественной организации "Киев Прайд" Зорян Кись сообщил, что становится больше угроз нападений на участников правозащитной акции.

"С нашей точки зрения, угрозы не уменьшились. Возможно, даже, они несколько выше", - подчеркнул он.

Кроме того, Кись добавил, что в 2017 году сотрудничество организаторов марша с сотрудниками полиции будет таким же конструктивным и продуктивным, как и в прошлом году. Организаторы Марша равенства добавили, что охраной участников акции займутся столько же полицейских, как и в 2016 году.