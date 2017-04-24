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В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
24.04.2017 12:57

Эксклюзив  В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом

Близится сезон туристических поездок и на горизонте для украинцев уже маячит безвизовый режим с ЕС. Для того чтобы он вступил в силу, остались лишь формальности и, по прогнозам экспертов, все они будут улажены к средине июня. 

А пока граждане нашей страны активно изучают будущие правила въезда в ЕС по биометрическим паспортам Mignews.com.ua решил вспомнить страны, для поездки в которые украинцам не нужно ничего кроме стандартного загранпаспорта. Читайте в нашем материале подробную информацию по странам, куда украинцы могут поехать только с загранпаспортом, а также нюансы, которые вам нужно знать при путешествии в ту или иную страну.

"Безвизовые" страны для украинцев на просторах СНГ:

  • Беларусь (максимум 90 дней + наличие медицинской страховки);
  • Россия (максимум 90 дней + наличие медицинской страховки);
  • Молдова (максимум 90 дней + необходимые документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);
  • Армения (максимум 90 дней);
  • Таджикистан (максимум 90 дней);
  • Казахстан (максимум 90 дней);
  • Узбекистан (максимум 90 дней);
  • Киргизия (максимум 90 дней);
  • Азербайджан (максимум 90 дней);
  • Грузия (максимум 90 дней).

Грузия

  • "Безвизовая" Азия:
  • Монголия (максимум 90 дней);
  • Малайзия (Бесплатная виза на 30 дней в любом из пограничных пунктов пропуска);
  • Турция (бесплатная виза на 90 дней);
  • Бруней (максимум 30 дней);
  • Израиль (максимум 90 дней);
  • Бангладеш (максимум 15 дней);
  • Гонконг (максимум 14 дней);
  • Иордания (30 дней, но есть возможность продлить еще на 180);
  • Катар (14 дней если есть приглашение из отеля или же туристических ваучеров. Чтобы оформить все, нужно за несколько дней до поездки переслать документы отелю и получить подтверждение по факсу);
  • Камбоджа (максимум 30 дней)
  • Иран (виза открывается на 15 дней за 50 евро, для женщин обязательное условие для получения визы – покрытая платком голова).
  • Китай (по прибытии в аэропорт можно получить визу на 30 дней за 100 долларов)
  • Сирия (за 36 долларов можно получить визу на 15 дней)
  • Непал (виза на 30 дней обойдется вам в 40 долларов)
  • Мальдивы (оформляется в аэропорту при наличии обратных билетов).
  • Таиланд (оформляется только в аэропорту за 25 долларов на 15 дней).

Таиланд

Африканский континент:

  • Намибия (максимум 90 дней);
  • Тунис (Виза не нужна, если есть ваучер туристического агентства зарегистрированного в Тунисе, а срок пребывания не превышает 30 календарных дней);
  • Буркина-Фасо (виза на 30 дней обойдется примерно в 60 долларов);
  • Гвинея-Бисау (максимум 90 дней за 85 долларов);
  • Свазиленд (максимум 30 дней);
  • Сейшельские острова (30 дней при условии брони в отеле и подтверждении платежеспособности);
  • Египет (виза на 30 дней за 15 долларов);
  • Замбия (одноразовая виза стоит 50 долларов, а мультивиза обойдется в 160);
  • Кения (виза на 7 дней стоит 20 долларов + нужен обратный билет и подтверждение платежеспособности);
  • Мадагаскар (30 дней при наличии обратного билета);
  • Танзания (максимум 90 дней, при оплате в 50 долларов и подтверждении платежеспособности);
  • Уганда (виза за 30 долларов оформляется по прибытии в аэропорт);
  • Эфиопия (виза на 30 дней обойдется вам в 20 долларов).

Танзания

Южная Америка

  • Эквадор (максимум 90 дней);
  • Чили (максимум 90 дней);
  • Парагвай (максимум 90 дней);
  • Аргентина (максимум 90 дней);
  • Бразилия (максимум 90 дней + обратный билет);
  • Перу (максимум 90 дней при наличии обратного билета);
  • Барбадос (можно остаться на 28 дней, при условии, что вы подтвердили вашу платежеспособность).

Эквадор

Безвизовые страны для украинцев страны Северной Америки

  • Панама (с недавнего времени не нужно оформлять какие-либо документы)
  • Гренада (максимум 90 дней);
  • Никарагуа (максимум 90 дней);
  • Сальвадор (максимум 90 дней);
  • Антигуа и Барбуда ( до 180 дней при наличии обратного билета, или билета в следующий пункт назначения);
  • Гватемала (максимум 90 дней);
  • Ямайка (Виза на 30 дней обойдется вам в 20 долларов, если у вас забронирован отель и есть подтверждение платежеспособности).

Панама

Европа

  • Македония (максимум 90 дней + обратный билет или же в другой пункт назначения);
  • Албания (максимум 30 дней + необходимы документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);
  • Босния и Герцеговина (максимум 90 дней + обратный билет или же в другой пункт назначения);
  • Сербия (максимум 30 дней + необходимые документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);
  • Черногория (максимум 90 дней + необходимы документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или билет на выезд из страны. Кроме этого, по прибытии нужно зарегистрироваться в гостинице или у владельцев частных апартаментов).

Достопримечательности Европы

Океания

  • Микронезия (максимум 30 дней) ;
  • Острова Кука (30 дней при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);
  • Ниуэ (максимум 30 дней при наличии брони в гостинице) ;
  • Вануату (30 дней при наличии брони в гостинице, обратного билета и подтверждении платежеспособности);
  • Самоа (30 дней при наличии обратного билета и подтверждении платежеспособности);
  • Тонга (31 день туристической визы при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);
  • Тувалу (бесплатная виза на месяц при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);
  • Фиджи (120 дней при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);
  • Марианские острова (45 дней при наличии обратного билета).

Острова в Океании

Как вы могли заметить, вариантов для поездки кроме европейских стран у граждан нашей страны предостаточно, главное иметь для этого финансовые средства и желание. Когда украинцы таки получат безвизовый режим, то они смогут путешествовать по всем странам Евросоюза кроме Ирландии и Великобритании 90 дней. Главное, что для этого понадобится – биометрический паспорт, ведь на обычные загранпаспорта «бизвиз» распространяться не будет, если вы надумаетесь поехать в страны Евросоюза со старым паспортом – то вам придется оформить визу заранее.

Кстати, для тех, кто уже навострил лыжи и планирует отправиться покорять трудовые рынки Европы – смеем вас огорчить, ведь безвизовый режим не дает вам никакого права на работу в европейских странах. Он распространяется только на туристические и деловые поездки, а также на посещение вами родственников живущих в Еврозоне.

Дмитрий Самолюк

Теги материала: безвизовый, страны, путешествие, поездка
Новости СМИ2
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