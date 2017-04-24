В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом

Близится сезон туристических поездок и на горизонте для украинцев уже маячит безвизовый режим с ЕС. Для того чтобы он вступил в силу, остались лишь формальности и, по прогнозам экспертов, все они будут улажены к средине июня.
А пока граждане нашей страны активно изучают будущие правила въезда в ЕС по биометрическим паспортам Mignews.com.ua решил вспомнить страны, для поездки в которые украинцам не нужно ничего кроме стандартного загранпаспорта. Читайте в нашем материале подробную информацию по странам, куда украинцы могут поехать только с загранпаспортом, а также нюансы, которые вам нужно знать при путешествии в ту или иную страну.
"Безвизовые" страны для украинцев на просторах СНГ:
- Беларусь (максимум 90 дней + наличие медицинской страховки);
- Россия (максимум 90 дней + наличие медицинской страховки);
- Молдова (максимум 90 дней + необходимые документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);
- Армения (максимум 90 дней);
- Таджикистан (максимум 90 дней);
- Казахстан (максимум 90 дней);
- Узбекистан (максимум 90 дней);
- Киргизия (максимум 90 дней);
- Азербайджан (максимум 90 дней);
- Грузия (максимум 90 дней).
Грузия
- "Безвизовая" Азия:
- Монголия (максимум 90 дней);
- Малайзия (Бесплатная виза на 30 дней в любом из пограничных пунктов пропуска);
- Турция (бесплатная виза на 90 дней);
- Бруней (максимум 30 дней);
- Израиль (максимум 90 дней);
- Бангладеш (максимум 15 дней);
- Гонконг (максимум 14 дней);
- Иордания (30 дней, но есть возможность продлить еще на 180);
- Катар (14 дней если есть приглашение из отеля или же туристических ваучеров. Чтобы оформить все, нужно за несколько дней до поездки переслать документы отелю и получить подтверждение по факсу);
- Камбоджа (максимум 30 дней)
- Иран (виза открывается на 15 дней за 50 евро, для женщин обязательное условие для получения визы – покрытая платком голова).
- Китай (по прибытии в аэропорт можно получить визу на 30 дней за 100 долларов)
- Сирия (за 36 долларов можно получить визу на 15 дней)
- Непал (виза на 30 дней обойдется вам в 40 долларов)
- Мальдивы (оформляется в аэропорту при наличии обратных билетов).
- Таиланд (оформляется только в аэропорту за 25 долларов на 15 дней).
Таиланд
Африканский континент:
- Намибия (максимум 90 дней);
- Тунис (Виза не нужна, если есть ваучер туристического агентства зарегистрированного в Тунисе, а срок пребывания не превышает 30 календарных дней);
- Буркина-Фасо (виза на 30 дней обойдется примерно в 60 долларов);
- Гвинея-Бисау (максимум 90 дней за 85 долларов);
- Свазиленд (максимум 30 дней);
- Сейшельские острова (30 дней при условии брони в отеле и подтверждении платежеспособности);
- Египет (виза на 30 дней за 15 долларов);
- Замбия (одноразовая виза стоит 50 долларов, а мультивиза обойдется в 160);
- Кения (виза на 7 дней стоит 20 долларов + нужен обратный билет и подтверждение платежеспособности);
- Мадагаскар (30 дней при наличии обратного билета);
- Танзания (максимум 90 дней, при оплате в 50 долларов и подтверждении платежеспособности);
- Уганда (виза за 30 долларов оформляется по прибытии в аэропорт);
- Эфиопия (виза на 30 дней обойдется вам в 20 долларов).
Танзания
Южная Америка
- Эквадор (максимум 90 дней);
- Чили (максимум 90 дней);
- Парагвай (максимум 90 дней);
- Аргентина (максимум 90 дней);
- Бразилия (максимум 90 дней + обратный билет);
- Перу (максимум 90 дней при наличии обратного билета);
- Барбадос (можно остаться на 28 дней, при условии, что вы подтвердили вашу платежеспособность).
Эквадор
Безвизовые страны для украинцев страны Северной Америки
- Панама (с недавнего времени не нужно оформлять какие-либо документы)
- Гренада (максимум 90 дней);
- Никарагуа (максимум 90 дней);
- Сальвадор (максимум 90 дней);
- Антигуа и Барбуда ( до 180 дней при наличии обратного билета, или билета в следующий пункт назначения);
- Гватемала (максимум 90 дней);
- Ямайка (Виза на 30 дней обойдется вам в 20 долларов, если у вас забронирован отель и есть подтверждение платежеспособности).
Панама
Европа
- Македония (максимум 90 дней + обратный билет или же в другой пункт назначения);
- Албания (максимум 30 дней + необходимы документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);
- Босния и Герцеговина (максимум 90 дней + обратный билет или же в другой пункт назначения);
- Сербия (максимум 30 дней + необходимые документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);
- Черногория (максимум 90 дней + необходимы документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или билет на выезд из страны. Кроме этого, по прибытии нужно зарегистрироваться в гостинице или у владельцев частных апартаментов).
Достопримечательности Европы
Океания
- Микронезия (максимум 30 дней) ;
- Острова Кука (30 дней при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);
- Ниуэ (максимум 30 дней при наличии брони в гостинице) ;
- Вануату (30 дней при наличии брони в гостинице, обратного билета и подтверждении платежеспособности);
- Самоа (30 дней при наличии обратного билета и подтверждении платежеспособности);
- Тонга (31 день туристической визы при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);
- Тувалу (бесплатная виза на месяц при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);
- Фиджи (120 дней при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);
- Марианские острова (45 дней при наличии обратного билета).
Острова в Океании
Как вы могли заметить, вариантов для поездки кроме европейских стран у граждан нашей страны предостаточно, главное иметь для этого финансовые средства и желание. Когда украинцы таки получат безвизовый режим, то они смогут путешествовать по всем странам Евросоюза кроме Ирландии и Великобритании 90 дней. Главное, что для этого понадобится – биометрический паспорт, ведь на обычные загранпаспорта «бизвиз» распространяться не будет, если вы надумаетесь поехать в страны Евросоюза со старым паспортом – то вам придется оформить визу заранее.
Кстати, для тех, кто уже навострил лыжи и планирует отправиться покорять трудовые рынки Европы – смеем вас огорчить, ведь безвизовый режим не дает вам никакого права на работу в европейских странах. Он распространяется только на туристические и деловые поездки, а также на посещение вами родственников живущих в Еврозоне.
Дмитрий Самолюк