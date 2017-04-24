В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом

Близится сезон туристических поездок и на горизонте для украинцев уже маячит безвизовый режим с ЕС. Для того чтобы он вступил в силу, остались лишь формальности и, по прогнозам экспертов, все они будут улажены к средине июня.

А пока граждане нашей страны активно изучают будущие правила въезда в ЕС по биометрическим паспортам Mignews.com.ua решил вспомнить страны, для поездки в которые украинцам не нужно ничего кроме стандартного загранпаспорта. Читайте в нашем материале подробную информацию по странам, куда украинцы могут поехать только с загранпаспортом, а также нюансы, которые вам нужно знать при путешествии в ту или иную страну.

"Безвизовые" страны для украинцев на просторах СНГ:

Беларусь (максимум 90 дней + наличие медицинской страховки);

Россия (максимум 90 дней + наличие медицинской страховки);

Молдова (максимум 90 дней + необходимые документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);

Армения (максимум 90 дней);

Таджикистан (максимум 90 дней);

Казахстан (максимум 90 дней);

Узбекистан (максимум 90 дней);

Киргизия (максимум 90 дней);

Азербайджан (максимум 90 дней);

Грузия (максимум 90 дней).

Грузия

"Безвизовая" Азия:

Монголия (максимум 90 дней);

Малайзия (Бесплатная виза на 30 дней в любом из пограничных пунктов пропуска);

Турция (бесплатная виза на 90 дней);

Бруней (максимум 30 дней);

Израиль (максимум 90 дней);

Бангладеш (максимум 15 дней);

Гонконг (максимум 14 дней);

Иордания (30 дней, но есть возможность продлить еще на 180);

Катар (14 дней если есть приглашение из отеля или же туристических ваучеров. Чтобы оформить все, нужно за несколько дней до поездки переслать документы отелю и получить подтверждение по факсу);

Камбоджа (максимум 30 дней)

Иран (виза открывается на 15 дней за 50 евро, для женщин обязательное условие для получения визы – покрытая платком голова).

Китай (по прибытии в аэропорт можно получить визу на 30 дней за 100 долларов)

Сирия (за 36 долларов можно получить визу на 15 дней)

Непал (виза на 30 дней обойдется вам в 40 долларов)

Мальдивы (оформляется в аэропорту при наличии обратных билетов).

Таиланд (оформляется только в аэропорту за 25 долларов на 15 дней).

Таиланд

Африканский континент:

Намибия (максимум 90 дней);

Тунис (Виза не нужна, если есть ваучер туристического агентства зарегистрированного в Тунисе, а срок пребывания не превышает 30 календарных дней);

Буркина-Фасо (виза на 30 дней обойдется примерно в 60 долларов);

Гвинея-Бисау (максимум 90 дней за 85 долларов);

Свазиленд (максимум 30 дней);

Сейшельские острова (30 дней при условии брони в отеле и подтверждении платежеспособности);

Египет (виза на 30 дней за 15 долларов);

Замбия (одноразовая виза стоит 50 долларов, а мультивиза обойдется в 160);

Кения (виза на 7 дней стоит 20 долларов + нужен обратный билет и подтверждение платежеспособности);

Мадагаскар (30 дней при наличии обратного билета);

Танзания (максимум 90 дней, при оплате в 50 долларов и подтверждении платежеспособности);

Уганда (виза за 30 долларов оформляется по прибытии в аэропорт);

Эфиопия (виза на 30 дней обойдется вам в 20 долларов).

Танзания

Южная Америка

Эквадор (максимум 90 дней);

Чили (максимум 90 дней);

Парагвай (максимум 90 дней);

Аргентина (максимум 90 дней);

Бразилия (максимум 90 дней + обратный билет);

Перу (максимум 90 дней при наличии обратного билета);

Барбадос (можно остаться на 28 дней, при условии, что вы подтвердили вашу платежеспособность).

Эквадор

Безвизовые страны для украинцев страны Северной Америки

Панама (с недавнего времени не нужно оформлять какие-либо документы)

Гренада (максимум 90 дней);

Никарагуа (максимум 90 дней);

Сальвадор (максимум 90 дней);

Антигуа и Барбуда ( до 180 дней при наличии обратного билета, или билета в следующий пункт назначения);

Гватемала (максимум 90 дней);

Ямайка (Виза на 30 дней обойдется вам в 20 долларов, если у вас забронирован отель и есть подтверждение платежеспособности).

Панама

Европа

Македония (максимум 90 дней + обратный билет или же в другой пункт назначения);

Албания (максимум 30 дней + необходимы документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);

Босния и Герцеговина (максимум 90 дней + обратный билет или же в другой пункт назначения);

Сербия (максимум 30 дней + необходимые документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или в другой пункт назначения);

Черногория (максимум 90 дней + необходимы документы о полном финансовом обеспечении на время поездки, а также обратный билет или билет на выезд из страны. Кроме этого, по прибытии нужно зарегистрироваться в гостинице или у владельцев частных апартаментов).

Достопримечательности Европы

Океания

Микронезия (максимум 30 дней) ;

Острова Кука (30 дней при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);

Ниуэ (максимум 30 дней при наличии брони в гостинице) ;

Вануату (30 дней при наличии брони в гостинице, обратного билета и подтверждении платежеспособности);

Самоа (30 дней при наличии обратного билета и подтверждении платежеспособности);

Тонга (31 день туристической визы при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);

Тувалу (бесплатная виза на месяц при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);

Фиджи (120 дней при наличии брони в гостинице и подтверждении платежеспособности);

Марианские острова (45 дней при наличии обратного билета).

Острова в Океании

Как вы могли заметить, вариантов для поездки кроме европейских стран у граждан нашей страны предостаточно, главное иметь для этого финансовые средства и желание. Когда украинцы таки получат безвизовый режим, то они смогут путешествовать по всем странам Евросоюза кроме Ирландии и Великобритании 90 дней. Главное, что для этого понадобится – биометрический паспорт, ведь на обычные загранпаспорта «бизвиз» распространяться не будет, если вы надумаетесь поехать в страны Евросоюза со старым паспортом – то вам придется оформить визу заранее.

Кстати, для тех, кто уже навострил лыжи и планирует отправиться покорять трудовые рынки Европы – смеем вас огорчить, ведь безвизовый режим не дает вам никакого права на работу в европейских странах. Он распространяется только на туристические и деловые поездки, а также на посещение вами родственников живущих в Еврозоне.

Дмитрий Самолюк