"Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"

Андрей Пындык

В воскресенье, 23 апреля, в Киеве состоялся финал песенного шоу "Голос страны", победу в котором одержал 33-летний священник Александр Клименко из Березани Киевской области. В социальных сетях бурно отреагировали на победу Клименко. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Активист Михаил Джогола рассказал, почему он возмущен победой Клименко: "Как греко-католик Галичины я невероятно злой из-за результатов "Голоса страны". И на это есть несколько причин:

1. Победителя зовут Александр Клименко - так же, как и сподвижника "Фёдрыича", бандита и упыря, которого сейчас лепят как политика нового поколения.

2. Победителем стал поп с московского патриархата - главной пропагандистской машины для главного врага Украины.

3. В финал его довела уроженка греко-католической земле, выпускница той же школы, шо и я - Таня Либерман (и мне все равно, которой она религии - она ​​представляет Галичину!)

4. Ведущими проекта является греко-католик Галичины Юрий Горбунов и его подруга Катя Осадчая. Ну могли же они там порядок навестии? До конца жизни не прощал бы им такого предательства.

И самый глубый пр**б всей украины - такое уже было у москалей. В 2015 году русский "Голос" выиграл иеромонах Фотий, которого туда завел автор текста гимна России - Григорий Лепс. То есть, все, кто голосовал за попа с фамилией предателя - "хавали" русский сценарий двухлетней давности. Поздравояю, господа! Единственный радостный момент, который я из этого всего вынес - греко-католики Галичины точно не смотрят телевизоры. Если бы смотрели - то точно бы не дали православным выиграть. Ну и выперло меня то, что поп пару мияцив "блестав" голосом и говорил о праведном праведную. Все выигранное отдал сопернице, а квартирку в Киеве то взял себе. Раз на то пошло, то дама из Харькова на шоу спела песню на слова Богдана Стельмаха и музыку Владимира Ивасюка. Украина-то еще единая, просто мы подгниваем".

"Ну, попадает батюшка в ноты, и что? Караоке какое-то", - пишет фотографи Владислав Мусиенко.

Блогер Олег Дьорка представил, как бы могло выглядеть шоу в будущем: "Голос страны" - замечательная рекламная компания для УПЦ МП (РПЦ). Светская православная Украина имеет нового "героя" в платье. Будет умело ретранслировать "духовные" скрепы в массы. Годно. Голос страны 2020. Финал. Его зовут Сергей. Он из семьи рабочих. Служил в батальоне "Восток", пулеметчик. Имеет волшебный голос, поет "Червону Руту" и его тетя из Ровно".

Руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук посмотрел на победу со стороны шоубизнеса: "Мне вот интересно, а люди которые не связаны с ТВ, понимают, что участие священника - это часть формата телешоу "The Voice"? В России, Италии и у нас они даже победили. В 2014 году в Италии победу одержала монахиня Cristina Scuccia. В 2015 году в России в шоу голос победил Иеромонах Фотий. В 2015 в Испании участвовал Padre Damián. В 2016 на слепых прослушиваниях в Великобритании участвует Rev John Barron. Сразу видно религиозные страны".

Гражданский активист и ветеран АТО Роман Кулик прокомментировал произошедшее: "Неделю назад встретились с Богданом Банчуком и Дмитрием Левусем. Шутили, что протоиерей Олександр Клименко на "Голосе страны" - хитрая спецоперация УПЦ МП-РПЦ для поднятия немного (к сожалению только немного) сбитого войной с РФ авторитета с помощью безотказного инструмента певческого шоу. И Клименко выиграл шоу, а мне уже как-то и не очень смешно".

Настоятель УПЦ КП Александр Дедюхин со своей стороны отметил победу Клименко: "Не успел проснуться, как начал получать поздравления с победой Александра Клименко в шоу "Голос страны". Опомнитесь, прихожане! Победа московского попа в украинском конкурсе на четвертом году войны - это не просто когнитивный диссонанс. Это верблюжий плевок на могиле солдат, которые на ваших кладбищах похоронены под желто-голубыми и красно-черными флагами. Клименко - это такой себе Николай Гнатюк в рясе. Неплохой голос, но все это этнографичесие консервы, шароварщины и другой антураж "Мосфильма" об Украине. Ватник - антимайдановец, работающий священником в церкви-оккупанте олицетворяет для вас голос страны. Ню-ню. Жрите свои вареники, но могилы хоть не топчите, и помните: именно такими как этот поп, вас, дорогие украинцы, и хочет видеть гражданин Пуй**"