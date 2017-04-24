ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Андрей Пындык
журналист
"Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
24.04.2017 12:19

Эксклюзив  "Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"

В воскресенье, 23 апреля, в Киеве состоялся финал песенного шоу "Голос страны", победу в котором одержал 33-летний священник Александр Клименко из Березани Киевской области. В социальных сетях бурно отреагировали на победу Клименко. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Активист Михаил Джогола рассказал, почему он возмущен победой Клименко: "Как греко-католик Галичины я невероятно злой из-за результатов "Голоса страны". И на это есть несколько причин:

1. Победителя зовут Александр Клименко - так же, как и сподвижника "Фёдрыича", бандита и упыря, которого сейчас лепят как политика нового поколения.

2. Победителем стал поп с московского патриархата - главной пропагандистской машины для главного врага Украины.

3. В финал его довела уроженка греко-католической земле, выпускница той же школы, шо и я - Таня Либерман (и мне все равно, которой она религии - она ​​представляет Галичину!)

4. Ведущими проекта является греко-католик Галичины Юрий Горбунов и его подруга Катя Осадчая. Ну могли же они там порядок навестии? До конца жизни не прощал бы им такого предательства.

И самый глубый пр**б всей украины - такое уже было у москалей. В 2015 году русский "Голос" выиграл иеромонах Фотий, которого туда завел автор текста гимна России - Григорий Лепс. То есть, все, кто голосовал за попа с фамилией предателя - "хавали" русский сценарий двухлетней давности. Поздравояю, господа! Единственный радостный момент, который я из этого всего вынес - греко-католики Галичины точно не смотрят телевизоры. Если бы смотрели - то точно бы не дали православным выиграть. Ну и выперло меня то, что поп пару мияцив "блестав" голосом и говорил о праведном праведную. Все выигранное отдал сопернице, а квартирку в Киеве то взял себе. Раз на то пошло, то дама из Харькова на шоу спела песню на слова Богдана Стельмаха и музыку Владимира Ивасюка. Украина-то еще единая, просто мы подгниваем".

"Ну, попадает батюшка в ноты, и что? Караоке какое-то", - пишет фотографи Владислав Мусиенко.

Блогер Олег Дьорка представил, как бы могло выглядеть шоу в будущем: "Голос страны"  - замечательная рекламная компания для УПЦ МП (РПЦ). Светская православная Украина имеет нового "героя" в платье. Будет умело ретранслировать "духовные" скрепы в массы. Годно. Голос страны 2020. Финал. Его зовут Сергей. Он из семьи рабочих. Служил в батальоне "Восток", пулеметчик. Имеет волшебный голос, поет "Червону Руту" и его тетя из Ровно".

Руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук посмотрел на победу со стороны шоубизнеса: "Мне вот интересно, а люди которые не связаны с ТВ, понимают, что участие священника - это часть формата телешоу "The Voice"? В России, Италии и у нас они даже победили. В 2014 году в Италии победу одержала монахиня Cristina Scuccia. В 2015 году в России в шоу голос победил Иеромонах Фотий. В 2015 в Испании участвовал Padre Damián. В 2016 на слепых прослушиваниях в Великобритании участвует Rev John Barron. Сразу видно религиозные страны".

Гражданский активист и ветеран АТО Роман Кулик прокомментировал произошедшее: "Неделю назад встретились с Богданом Банчуком и Дмитрием Левусем. Шутили, что протоиерей Олександр Клименко на "Голосе страны" - хитрая спецоперация УПЦ МП-РПЦ для поднятия немного (к сожалению только немного) сбитого войной с РФ авторитета с помощью безотказного инструмента певческого шоу. И Клименко выиграл шоу, а мне уже как-то и не очень смешно".

Настоятель УПЦ КП Александр Дедюхин со своей стороны отметил победу Клименко: "Не успел проснуться, как начал получать поздравления с победой Александра Клименко в шоу "Голос страны". Опомнитесь, прихожане! Победа московского попа в украинском конкурсе на четвертом году войны - это не просто когнитивный диссонанс. Это верблюжий плевок на могиле солдат, которые на ваших кладбищах похоронены под желто-голубыми и красно-черными флагами. Клименко - это такой себе Николай Гнатюк в рясе. Неплохой голос, но все это этнографичесие консервы, шароварщины и другой антураж "Мосфильма" об Украине. Ватник - антимайдановец, работающий священником в церкви-оккупанте олицетворяет для вас голос страны. Ню-ню. Жрите свои вареники, но могилы хоть не топчите, и помните: именно такими как этот поп, вас, дорогие украинцы, и хочет видеть гражданин Пуй**"

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 23 апреля, во время прохождения проверки на государственной границе Украины и Российской Федерации в Конотопе, сотрудники украинского пограничного отряда сняли с поезда Москва-Киев российскую артистку Лолилу Милявскую (урождённая Горелик) ввиду запрета ей на въезд в Украину.

Теги материала: Голос країни, шоу, победа, соцсети
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Ехала к ребенку со своим ансамблем": соцсети о запрете Лолите въезжать в Украину
Важное
Эксклюзив  "Ехала к ребенку со своим ансамблем": соцсети о запрете Лолите въезжать в Украину
Организаторы показали, как будет выглядеть фан-зона Евровидения
Важное
Организаторы показали, как будет выглядеть фан-зона Евровидения  Фоторепортаж
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Важное
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Оксана Марченко уходит из шоу "Х-Фактор" в другой проект
Важное
Оксана Марченко уходит из шоу "Х-Фактор" в другой проект
Украинская школьница заняла первое место на Европейской олимпиаде по математике
Важное
Украинская школьница заняла первое место на Европейской олимпиаде по математике  Фоторепортаж
"Резолюция есть? А если найду?": соцсети высмеяли выступление представителя РФ в ООН
Важное
Эксклюзив  "Резолюция есть? А если найду?": соцсети высмеяли выступление представителя РФ в ООН

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
Эксклюзив  В ожидании "безвиза": куда можно поехать без визы с украинским загранпаспортом
24.04.2017
Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
Эксклюзив  Новак: Ющенко - лучший кандидат на пост главы Нацбанка
24.04.2017
"Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
Эксклюзив  "Поп-музыка опять побеждает": соцсети о финале "Голоса страны"
24.04.2017
Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 24 - 30 апреля
24.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика