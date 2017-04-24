Супруга Галича подарила певцу второго ребенка: O.Torvald на Евровидении-2017 быть

MIGnews.com.ua

У солиста группы О.Torvald, которая представляет Украину на международном песенном конкурсе "Евровидения-2017", Евгения Галича родился сын.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники.

В одном из столичных родильных домов жена солиста О.Torvald Валерия родила сына.

Кроме того, Галич опубликовал в Facebook фото с женой, которое, судя по всему, было сделано в роддоме.

"Я самый счастливый человек на земле. Спасибо", - написал музыкант.