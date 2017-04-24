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Супруга Галича подарила певцу второго ребенка: O.Torvald на Евровидении-2017 быть
24.04.2017 10:03

Супруга Галича подарила певцу второго ребенка: O.Torvald на Евровидении-2017 быть

У солиста группы О.Torvald, которая представляет Украину на международном песенном конкурсе "Евровидения-2017", Евгения Галича родился сын.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники.

В одном из столичных родильных домов жена солиста О.Torvald Валерия родила сына. 

Кроме того, Галич опубликовал в Facebook фото с женой, которое, судя по всему, было сделано в роддоме.

"Я самый счастливый человек на земле. Спасибо", - написал музыкант.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Галич заявил, что конкурсант от Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве, O.Torvald может отказаться от участия в конкурсе. По словам лидера группы, если его беременная жена Лера будет рожать во время конкурса, он откажется от участия ради того, чтобы присутствовать на родах.

Теги материала: Евровидение-2017, роды, конкурс, Киев
Новости СМИ2
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