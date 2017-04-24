В Авдеевке частично восстановили электроснабжение

MIGnews.com.ua

По состоянию на 7:00 понедельника, 24 апреля, в Авдеевке на Донбассе частично восстановлено электроснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

При этом Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

"Централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа). На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода населению подается в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что объекты социальной инфраструктуры, не имеющие собственных резервных источников электропитания, посностью обеспечены генераторами.

В настоящее время над последствиями аварии работают 25 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.