ОБСЕ: раненные наблюдатели находятся в больнице на территории "ЛНР"

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что раненные наблюдатели результате подрыва автомобиля ОБСЕ на данный момент находятся в больнице во временно оккупированном Луганске, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что в больницу на территорию так называемого "ЛНР" госпитализировали гражданку Герамании, которая получила контузию после подрыва, и гражданина Чехии.

«Члены команды, получившие ранения в результате этого инцидента, сейчас находятся в больнице в Луганске, они проходят медицинские осмотры, и мы сможем предоставить дальнейшие подробности уже по результатам этого осмотра», - рассказал Хуг.