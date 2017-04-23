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ОБСЕ: раненные наблюдатели находятся в больнице на территории "ЛНР"
23.04.2017 21:46

ОБСЕ: раненные наблюдатели находятся в больнице на территории "ЛНР"

В воскресенье, 23 апреля, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что раненные наблюдатели результате подрыва автомобиля ОБСЕ на данный момент находятся в больнице во временно оккупированном Луганске, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что в больницу на территорию так называемого "ЛНР" госпитализировали гражданку Герамании, которая получила контузию после подрыва, и гражданина Чехии.

«Члены команды, получившие ранения в результате этого инцидента, сейчас находятся в больнице в Луганске, они проходят медицинские осмотры, и мы сможем предоставить дальнейшие подробности уже по результатам этого осмотра», - рассказал Хуг.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области авто миссии ОБСЕ наехало на фугас. Позже боевики обнародовали видео с места происшествия.

Теги материала: ЛНР, ОБСЕ, подрыв, раненные, Луганск, больница
Новости СМИ2
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