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Андрей Пындык
журналист
"Ехала к ребенку со своим ансамблем": соцсети о запрете Лолите въезжать в Украину
23.04.2017 22:00

Эксклюзив  "Ехала к ребенку со своим ансамблем": соцсети о запрете Лолите въезжать в Украину

В воскресенье, 23 апреля, во время прохождения проверки на государственной границе Украины и Российской Федерации в Конотопе, сотрудники украинского пограничного отряда сняли с поезда Москва-Киев российскую артистку Лолилу Милявскую (урождённая Горелик) ввиду запрета ей на въезд в Украину. Въезде в Украину ей был запрещен по причине посещения Керчи в 2015 году. В социальных сетях активно обсуждают видеообращение Лолиты, а также непосредственно сам запрет въезжать в Украину.

"Отличная работа пограничников и службы безопасности Украины! Лолите Милявской запрещён въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины - незаконный въезд для гастролей в Крым, что было зафиксировано и опубликовано волонтёрами проекта "Миротворец". И какими уважительными не были бы причины желания приехать в Украину - закон должен быть для всех один! Без исключений и не зависимо от того, кто нарушил границы нашей страны - артист, клоун, депутат австрийского парламента, предприниматель, или праздношатающийся. Только так, мы будем уважать сами себя и нас будут уважать наши союзники", - комментирует нардеп Антон Геращенко.

Блогер под ником Юрик Паршев обратил внимание на населенный пункт, в котором Лолиту сняли с поезда: "Лолита, миелофон! В том факте, что г-жу Милявскую высадили из поезда Москва-Киев именно в Конотопе, усматриваю отсылку к небезызвестному произведению Кира Булычева, главный герой которого называл этот город местом своего проживания, вводя в заблуждение многочисленных визави из будущего. Иными словами, популярная в прошлом певица в настоящем стала жертвой чудовищного розыгрыша местного фан-клуба писателя, в основу которого легла созвучность двух женских имен, помноженная на хитросплетения пространственно-временного континуума. За этим не стоит искать иной подоплёки, а уж тем более — политической".

"Лолита Милявская ехала "проведать дочку". Со своим директором и ансамблем в полном составе. Небось планировала корпоративчик подмутить", - пишет блогер Алексей Нестеренко.

"Певицу Лолиту Милявскую сотрудники пограничной службы сняли с поезда в Конотопе. По словам певицы, пограничники аргументировали это тем, что у них "своих ведьм хватает", - шутит блогер Андрей Грищук.

Журналист Аркадий Бабченко обратил внимание на способ перемещения Милявской: "Украинские пограничники запретили въезд Лолите Милявской и сняли её с поезда в Конотопе. Вот чего я никогда не мог понять... Вот ты годами лезешь наверх, прогибаешься, улыбаешься, интригуешь, съедаешь конкурентов, занимаешься такой х****й, что аж самому противно, в итоге вылезаешь, получаешь всё - славу, деньги, эфиры на Первом, доступ в верха бомонда, фотографии на обложках глянцевых журналов, умасшедшие гонорары - чтобы что? Чтобы ездить в Конотоп на поезде".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 3 апреля, известной российской юмористке Елене Воробей отказали во въезде в Украину, когда она прилетела из Москвы в международный аэропорт "Борисполь" в Киеве.

Теги материала: СБУ, Конотоп, Государственная пограничная служба Украины, артистка, певица, запрет, соцсети
Новости СМИ2
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