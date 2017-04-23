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КГГА: Во время Евровидения в столице изменят движение транспорта
23.04.2017 18:00

КГГА: Во время Евровидения в столице изменят движение транспорта

В Киеве на время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017" будут внесены изменения в организацию дорожного движения, сообщает Страна.ua.

По данным КГГА, временно будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях с 00:00 6 мая до 00:00 7 мая на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного), на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).

А 7 мая с 13:00 до 00:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 00:00 6 мая до 00:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

7 мая с 13:00 до 00:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного), на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Стоит отметить, что с 00:00 25 апреля по 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов по ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик).

С 00:00 25 апреля по 00:00 18 мая ограничат движение транспортных средств в обоих направлениях: на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Кроме этого, с 00:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах: ул. Никольско-Слобидской в обоих направлениях (от ул. Панельном до ул. Митрополита Андрея Шептицкого), на ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в финале Евровидения на сцену выйдут Руслана, Джамала и ONUKA c оркестром Naomi. Кроме того, выступят и другие украинские исполнители, однако их имена организаторы пока что держат в тайне. 

 

Теги материала: Евровидение-2017, правила дорожного движения, транспорт, изменения, Киев, КГГА
Новости СМИ2
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