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В Лондонском марафоне приняло участие более 40 тысяч людей
23.04.2017 17:18

В Лондонском марафоне приняло участие более 40 тысяч людей

В воскресенье, 23 апреля, в Британии в Лондонском марафоне приняло участие более 40 тысяч людей и это рекордное количество, сообщает УНН.

Стоит отметить, что маршрут марафона пролегает через ряд наиболее известных местностей британской столицы.

Кроме этого, десятки тысяч жителей Лондона вышли поддержать бегунов вдоль всего маршрута по улицам Лондона.

По данным источника, марафонский забег среди женщин возглавила гражданка Кении Мэри Кейтани. Она стартовала с рекордной скоростью и продолжает лидировать на протяжении всего маршрута.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 9 апреля, мэр Киева Виталий Кличко принял участие в благотворительном забеге Киевского международного полумарафона. Все средства, собранные во время забега, направят на покупку спортивных протезов для ветеранов и волонтеров антитеррористической операции.

Теги материала: марафон, Лондон, спорт
Новости СМИ2
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