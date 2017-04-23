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Во Львовской области чех сбил на "зебре" малолетнюю девочку
23.04.2017 16:54

Во Львовской области чех сбил на "зебре" малолетнюю девочку

В воскресенье, 22 марта, во Львовской области гражданин Чехии сбил на пешеходном переходе ребенка, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что авария произошла на трассе Киев-Чоп.

По данным источника, водитель легкового автомобиля Toyota Land Cruiser, гражданин Республики Чехия, на "зебре" наехал на девочку 2008 года рождения. Девочка является жительницей города Броды.

Стоит отметить, что после ДТП ребенка в тяжелом состоянии сразу доставили в реанимацию. А после оказания необходимой медицинской помощи девочку перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение одной из больниц Львова. Состояние потерпевшей оценивается как средней тяжести.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Украина занимает одно из первых мест по смертности на дорогах в Европе. 

Теги материала: ДТП, Львовская область, Чехия, ранение, реанимация
Новости СМИ2
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