Во Львовской области чех сбил на "зебре" малолетнюю девочку

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 22 марта, во Львовской области гражданин Чехии сбил на пешеходном переходе ребенка, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что авария произошла на трассе Киев-Чоп.

По данным источника, водитель легкового автомобиля Toyota Land Cruiser, гражданин Республики Чехия, на "зебре" наехал на девочку 2008 года рождения. Девочка является жительницей города Броды.

Стоит отметить, что после ДТП ребенка в тяжелом состоянии сразу доставили в реанимацию. А после оказания необходимой медицинской помощи девочку перевели для дальнейшего лечения в травматологическое отделение одной из больниц Львова. Состояние потерпевшей оценивается как средней тяжести.