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Иванка Трамп выпустила книгу-инструктаж для женщин о том, как стать успешной
23.04.2017 11:45

Иванка Трамп выпустила книгу-инструктаж для женщин о том, как стать успешной

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка сообщила на своей страничке в Facebook о том, что написала книгу о достижении успеха. 

"Эта книга - мой личный проект. Я написала ее, как руководитель и предприниматель. Рукопись я завершила еще до выборов - в ноябре прошлого года", - написала Иванка.

Дочь президента также добавила, что за свою жизнь уже успела пообщаться с лучшими профессионалами своего дела и готова поделиться этим опытом со всеми.

По словам Иванки, она всегда хотела расширить возможности женщин в мире и с помощью этой книги она хочет им помочь добиться успеха.

"Я понимаю, что мне повезло больше, чем другим. Но книга именно о том, что каждая женщина, с какой бы семьи она ни была, способна стать успешной", - резюмирует политик.

Все средства, изъятые из продажи книги, будут перечислены в благотворительный фонд бизнес-леди.

Как сообщал MIGnews.com.uа, после того, как дочь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер получили работу в Белом доме, они продолжают владеть недвижимостью и иными активами, общая сумма которых составляет 740 миллионов долларов.

Теги материала: Трамп, дочь, книга, успех
Новости СМИ2
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