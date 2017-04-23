Иванка Трамп выпустила книгу-инструктаж для женщин о том, как стать успешной

MIGnews.com.ua

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка сообщила на своей страничке в Facebook о том, что написала книгу о достижении успеха.

"Эта книга - мой личный проект. Я написала ее, как руководитель и предприниматель. Рукопись я завершила еще до выборов - в ноябре прошлого года", - написала Иванка.

Дочь президента также добавила, что за свою жизнь уже успела пообщаться с лучшими профессионалами своего дела и готова поделиться этим опытом со всеми.

По словам Иванки, она всегда хотела расширить возможности женщин в мире и с помощью этой книги она хочет им помочь добиться успеха.

"Я понимаю, что мне повезло больше, чем другим. Но книга именно о том, что каждая женщина, с какой бы семьи она ни была, способна стать успешной", - резюмирует политик.

Все средства, изъятые из продажи книги, будут перечислены в благотворительный фонд бизнес-леди.