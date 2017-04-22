Штаб АТО: Эпицентром огневого противостояния стало донецкое направление

MIGnews.com.ua

С начала субботы, 22 апреля, боевики 25 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook

"С начала суток враг 25 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины", - сказано в нем.

Эпицентром огневого противостояния было донецкое направление. Из 82-миллиметровых минометов и из вооружения БМП враг вел огонь по позициям рядом с Луганским.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник бил по защитникам Авдеевки, шахты "Бутовка" и Каменки.

Защитников Зайцево и Песков враг обстреливал из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На приморском направлении из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции морских пехотинцев вблизи Широкино.

Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров боевики вели огонь по защитникам Водяного, а из пулеметов и стрелкового оружия - по защитникам Лебединского.

На луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты в районе Валуйского.

Также сообщается, что 1 украинский военнослужащий получил ранения в ходе антитеррористической операции (АТО) в субботу.