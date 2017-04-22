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Олег Скрипка рассказал о своих размышлениях после общения с "Аваковым"
22.04.2017 20:59

Олег Скрипка рассказал о своих размышлениях после общения с "Аваковым"

Украинский певец и артист Олег Скрипка рассказал в Facebook, что думает о разговоре с Андреем Столяровым (пранкер Лексус), который назвался Арсеном Аваковым.

Оказывается, у певца изначально закрались подозрения в том, что Аваков был настоящим, поэтому Скрипка записал свой разговор с ним на диктофон.

"Вчера для меня сложился пазл истерии с насаждением в информационном поле страны темы "гетто". Об этом – дальше. А пока мои искренние и глубокие извинения тем, кто воспринял мои слова, выдернутые из контекста и вплетенные в информационную диверсию, как собственную обиду. Друзья, поверьте, я никого не хотел обидеть. Информационная картинка для меня сложилась после серии странных телефонных звонков. Люди с той стороны представлялись помощниками главы МВД, говорили от его имени, давали оценки политической ситуации... в конце концов, позвонил "кое-кто" по городскому телефону 044-290-19-97, назвавшейся Арсеном Аваковым.

Признаюсь, почувствовал некоторые несуразности в речи "министра", но не имел подтверждений. Поэтому разговаривал с условным министром с должным уважением. Но, испытывая подозрения, записал разговор.

"Министр" выспрашивал мое отношение к РФ, размышлял о мерах безопасности на Евровидении, спрашивал мое мнение по развитию событий на Донбассе. В конце концов, предложил войти в состав Общественного совета МВД, чтобы таким образом публично обсуждать и решать острые вопросы языковой политики...

Ощущения относительно проделки пранкера появились позже, когда внимательно прослушал запись. Обратил внимание на особенности речи и слабую осведомленность "Авакова". Мои друзья обратились к настоящему заместителю министра МВД, который подтвердил эти опасения. Таким образом, убедился, что моим собеседником был не господин Арсен Аваков. Кто это был и зачем, можно только догадываться... Но считаю этот телефонный пранк звеном событий, направленных не только против меня. Скорее – против Украины", - написал Скрипка.

Певец также признался, что подобная информационная атака была не первой в его жизни. В 2004 году ему присвоили фразу о том, что "Донбасс окружен колючей проволокой".

"И теперь именно там - блокпосты и война. Теперь моделируется гетто. К этому привлечены уже и телефонные хулиганы. Те самые, что пробивали защищенные каналы связи, "разыгрывая" Петра Порошенко, Реджепа Эрдогана, Александра Лукашенко или Джона Маккейна. Украинское общество будоражат, заставляют нас оправдываться, терять время на травлю друг друга. Чтобы, в конце концов, не дать украинскому миру иметь достойные позиции в Украине. Такие, как французский мир имеет во Франции, чешский - в Чехии, литовский - в Литве, а российский - в РФ...", - рассказал Скрипка.

Все свои слова певец резюмирует словами о вере в то, что украинцы будут гордиться родным языком и культурой, и извинился за "информационную диверсию".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, лидер музыкальной группы "Вопли Видоплясова" заявил, что государство должно организовать бесплатные обучающие курсы родного языка для русскоговорящих украинцев.

Теги материала: Олег Скрипка, мнение, Украина, Арсен Аваков
Новости СМИ2
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