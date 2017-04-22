"Укрзализныця" опровергла информацию о повышении тарифов

MIGnews.com.ua

Пресс-служба "Укрзализныци" опровергла информацию о повышении стоимости билетов на пассажирские перевозки. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что изменение тарифов затронет только грузовые перевозки, что позволит "Укрзализныце" получить около 7 млрд грн. дохода дополнительно. Такие предварительные расчеты содержит финансовый план предприятия.

"В проекте финансового плана на 2017 год, который готовится на рассмотрение правлением общества, не предусмотрена индексация тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость проезда в поездах внутреннего дальнего сообщения остается неизменной с июля 2014 года" - сообщает пресс-служба.