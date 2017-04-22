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В сети появилась карта Европы, где вместо стран знаменитые картины
22.04.2017 16:28

В сети появилась карта Европы, где вместо стран знаменитые картины

В сети появилась карта Европы под ником halfabluesky, на которой каждую страну представляет какое-то знаковое для нее произведение искусства, сообщает Reddit.

Сообщается, что карта создана из 44 картин, а Украину представляет полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Ильи Репина.

Главной картиной России стала "Золотая осень" Исаака Левитана. Белорусской картиной - "Скрипач" Марка Шагала.

Также известно, что Франция представлена картиной "Впечатление. Восход солнца" Клода Моне.

Главной картиной Италии оказалась знаменитая "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, Испании - "Герника" Пабло Пикассо, Норвегии - "Крик" Эдварда Мунка.

Интересно, что Греция представлена не картиной, а скульптурой знаменитой Венеры Милосской.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Австралии издательство Sova Books начало выпуск кулинарно- этнографического издания "Традиционная Пасха: украинские пасхальные рецепты". Автором книги выступает Светлана Яковенко, а художественным оформлением обложки занималась Роксолана Панчишин.

Теги материала: картина, карта, искусство, Мир
Новости СМИ2
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