ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Италии знаменитого велогонщика сбил микроавтобус
22.04.2017 14:25

В Италии знаменитого велогонщика сбил микроавтобус

В субботу, 22 апреля, в Италии знаменитый велосипедист Микеле Скарпони погиб во время тренировки, сообщает Корреспондент.

По данным источника, Скарпони выехал на тренировку в своем родном городе Филоттрано и на перекрестке его сбил автомобиль.

Стоит отметить, что на место пришествия оперативно прибыли медики, но известного спортсмена спасти не удалось. 37-летний гонщик умер на месте, сразу же после столкновения с микроавтобусом.

Кроме этого, Скарпони выступал в профессиональном спорте с 2002-го года. Он также был чемпионом Джиро д’Италия в 2011 году.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, неподалеку Броваров, фура наехала на группу велосипедистов. По состоянию на данный момент всех пострадавших в ДТП госпитализировали, есть погибшие.

Теги материала: велогонщик, велосипед, ДТП, Италия, погибший, спортсмен
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Италии суд впервые в мире признал мобильный телефон причиной опухоли
Важное
В Италии суд впервые в мире признал мобильный телефон причиной опухоли
Теракт в Петербурге: количество жертв возросло до 15 человек
Важное
Теракт в Петербурге: количество жертв возросло до 15 человек
Украина занимает одно из первых мест по смертности на дорогах
Важное
Украина занимает одно из первых мест по смертности на дорогах
В Средиземном море спасли более восьми тысяч мигрантов
Важное
В Средиземном море спасли более восьми тысяч мигрантов
В Италии призвали провести вегетарианскую Пасху
Важное
В Италии призвали провести вегетарианскую Пасху
Суд Италии запретил такси Uber
Важное
Суд Италии запретил такси Uber

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017
Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
Эксклюзив  Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
21.04.2017
Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
Эксклюзив  Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
21.04.2017
Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика