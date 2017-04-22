В Италии знаменитого велогонщика сбил микроавтобус

MIGnews.com.ua

В субботу, 22 апреля, в Италии знаменитый велосипедист Микеле Скарпони погиб во время тренировки, сообщает Корреспондент .

По данным источника, Скарпони выехал на тренировку в своем родном городе Филоттрано и на перекрестке его сбил автомобиль.

Стоит отметить, что на место пришествия оперативно прибыли медики, но известного спортсмена спасти не удалось. 37-летний гонщик умер на месте, сразу же после столкновения с микроавтобусом.

Кроме этого, Скарпони выступал в профессиональном спорте с 2002-го года. Он также был чемпионом Джиро д’Италия в 2011 году.