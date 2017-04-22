ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
СБУ: В Донецкой области вандалы пытаються дестабилизировать ситуацию, оскверняя памятники
22.04.2017 13:03

СБУ: В Донецкой области вандалы пытаються дестабилизировать ситуацию, оскверняя памятники

Служба безопасности Украины заявила о четырех случаях осквернения памятников и могил в Донецкой области, пишут Новости Донбасса.

Целью данных действий в СБУ называют желание дестабилизировать ситуацию на линии разграничения.

Также в Донецкой области в последнее время зафиксировали осквернение памятника погибшим в период Второй мировой войны, нацистскую свастику на памятниках погибшим от обстрелов незаконных вооруженных формирований жителям Сартаны, вывешивание в Славянске флага группировки "ДНР" и надругательство над флагом Украины в Покровске.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Полтаве на улицах Алмазная и Сакко вандалы разбили мемориальные доски героям АТО и Петлюре. Тогда полтавчат призвали быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительных лицах.

Теги материала: СБУ, вандализм, Донецкая область, провокации
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Названа причина, которая привела к сбоям в работе паспортных центров
Важное
Названа причина, которая привела к сбоям в работе паспортных центров
Журналист: Погибший в Мариуполе полковник СБУ занимался поимкой российских агентов
Важное
Журналист: Погибший в Мариуполе полковник СБУ занимался поимкой российских агентов
СБУ: Женщина хотела вывезти в РФ слитки золота на 2 млн грн
Важное
СБУ: Женщина хотела вывезти в РФ слитки золота на 2 млн грн
В Киеве неизвестные потоптались по флагу Европейского союза
Важное
В Киеве неизвестные потоптались по флагу Европейского союза  Фоторепортаж
Португалец пытался вывезти из Украины старинную саблю XIX века
Важное
Португалец пытался вывезти из Украины старинную саблю XIX века  Фоторепортаж
Самойлова о запрете СБУ на въезд в Украину: Все еще переменится
Важное
Самойлова о запрете СБУ на въезд в Украину: Все еще переменится

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
Эксклюзив  Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
21.04.2017
Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
Эксклюзив  Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
21.04.2017
Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
21.04.2017
Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась
Эксклюзив  Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась  Видеорепортаж
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика