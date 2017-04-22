СБУ: В Донецкой области вандалы пытаються дестабилизировать ситуацию, оскверняя памятники

Служба безопасности Украины заявила о четырех случаях осквернения памятников и могил в Донецкой области, пишут Новости Донбасса.

Целью данных действий в СБУ называют желание дестабилизировать ситуацию на линии разграничения.

Также в Донецкой области в последнее время зафиксировали осквернение памятника погибшим в период Второй мировой войны, нацистскую свастику на памятниках погибшим от обстрелов незаконных вооруженных формирований жителям Сартаны, вывешивание в Славянске флага группировки "ДНР" и надругательство над флагом Украины в Покровске.