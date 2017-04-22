ГСЧС: В Украине остаются обесточенными 229 населенных пунктов

По состоянию на 7:00 22 апреля в Украине остаются обесточенными 229 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС на своем сайте.
По данным источника, из 299 обесточенных населенных пунктов 178 находятся в Одесской области, 16 в Харьковской области, 31 - в Днепропетровской и еще четыре населенных пункта в Кировоградской области.
На данный момент, бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, расчистке автомобильных дорог и распыления поваленных деревьев.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 19 апреля, из-за сильного снегопада в Днепре оборвало провода трамваев. На данный момент в городе наблюдается коллапс не только общественного транспорта, но и всех автомобилей. Наиболее плохая ситуация на Криворожском шоссе.