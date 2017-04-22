ГСЧС: В Украине остаются обесточенными 229 населенных пунктов

MIGnews.com.ua

По состоянию на 7:00 22 апреля в Украине остаются обесточенными 229 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС на своем сайте.

По данным источника, из 299 обесточенных населенных пунктов 178 находятся в Одесской области, 16 в Харьковской области, 31 - в Днепропетровской и еще четыре населенных пункта в Кировоградской области.

На данный момент, бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, расчистке автомобильных дорог и распыления поваленных деревьев.