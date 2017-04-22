В США сына депутата Госдумы от ЛДПР посадили на 27 лет

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в федеральный суд штата Вашингтон в Сиэтле приговорил россиянина Романа Селезнева к 27 годам тюрьмы из-за в причастности к банковскому кибермошенничеству, ущерб от которого оценивается в 170 миллионов долларов, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что осужденный гражданин России приходиться сыном депутату Госдумы от ЛДПР Валерию Селезнева.

Селезнев-"младший" после вынесения приговора судьей, попросил помощи у правительства России и назвал себя политзаключенным.