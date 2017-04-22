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В США сына депутата Госдумы от ЛДПР посадили на 27 лет
22.04.2017 10:43

В США сына депутата Госдумы от ЛДПР посадили на 27 лет

В пятницу, 21 апреля, в федеральный суд штата Вашингтон в Сиэтле приговорил россиянина Романа Селезнева к 27 годам тюрьмы из-за в причастности к банковскому кибермошенничеству, ущерб от которого оценивается в 170 миллионов долларов, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что осужденный гражданин России приходиться сыном депутату Госдумы от ЛДПР Валерию Селезнева.

Селезнев-"младший" после вынесения приговора судьей, попросил помощи у правительства России и назвал себя политзаключенным.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пентагон намерен вести переговоры с РФ "с позиции силы". По словам министра обороны, США и в дальнейшем готовы поддерживать открытыми политические каналы для сотрудничества и деэскалации напряженности, "подобно тому, как мы это делали в самые темные дни холодной войны".

Теги материала: тюрьма, Селезнев, США, кибербезопасность, Россия
Новости СМИ2
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