Абитуриенты из оккупированного Донбасса смогут поступить в вузы по упрощенной процедуре

MIGnews.com.ua

Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреперемещенных лиц приняло решение, что в 2017 году абитуриенты из временно оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в украинские вузы без сертификата внешнего независимого оценивания и аттестатов, сообщает УНИАН .

По данным источника, на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей будут работать специальные образовательные центры "Донбасс-Украина" . Там ученики будут сдавать экзамены по украинскому языку, истории Украины, и другие дисциплины. После сдачи экзаменов они будут участвовать в общем конкурсе для поступления в вузы вместе с другими абитуриентами

Но, чтобы абитуриентов из Донбасса допустили до экзаменов, они должны предъявить украинский паспорт.