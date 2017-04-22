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Абитуриенты из оккупированного Донбасса смогут поступить в вузы по упрощенной процедуре
22.04.2017 10:25

Абитуриенты из оккупированного Донбасса смогут поступить в вузы по упрощенной процедуре

Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреперемещенных лиц приняло решение, что в 2017 году абитуриенты из временно оккупированных территорий Донбасса смогут поступать в украинские вузы без сертификата внешнего независимого оценивания и аттестатов, сообщает УНИАН.

По данным источника, на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей будут работать специальные образовательные центры "Донбасс-Украина" . Там ученики будут сдавать экзамены по украинскому языку, истории Украины, и другие дисциплины. После сдачи экзаменов они будут участвовать в общем конкурсе для поступления в вузы вместе с другими абитуриентами

Но, чтобы абитуриентов из Донбасса допустили до экзаменов, они должны предъявить украинский паспорт.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Министерство образования Украины намерено ввести сдачу ВНО учениками 4 и 9 классов.

Теги материала: абитуриенты, вуз, аттестат, ВНО, Донбасс
Новости СМИ2
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