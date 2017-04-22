ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Штаб АТО: Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и БМП
22.04.2017 09:59

Штаб АТО: Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и БМП  Видеорепортаж

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины. Двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, на Приморском направлении по опорным пунктам наших войск под Новотроицким враг стрелял из минометов калибра 120-мм.

"Защитников Марьинки накрывал огнем танков, 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия, а возле Лебединского – из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорных пунктах морпехов вблизи Широкиного противник вел огонь из стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Лебединское и Марьинка действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм противник накрывал позиции вблизи Троицкого. Минометы калибра 82-мм применял вблизи Каменки. Из вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стрелял по защитникам Песок.

"По защитникам населенных пунктов Авдеевка, Шахта "Бутовка" и Зайцевое бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а позиции под Невельським обстрелял из стрелкового оружия. В районе Шахты "Бутовка" проявляли свою активность вражеские снайперы", - отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Крымского враг вел огонь из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие применил по позициям в районе Станицы Луганской и населенного пункта Желтое.

"Чтобы подавить огневую активность противника во время обстрела позиций рядом населенного пункта Желтое, наши военнослужащие открыли огонь в ответ из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 апреля боевики продолжали обстрелы в районе Авдеевки – обстреливали минами 82-го калибра, было слышно гранатометы и пулеметы. А накануне впервые за три недели противник использовал танк и выпустил десятка два снарядов. Один из танковых снарядов попал прямо в блиндаж, в результате  чего погибли два бойца.

Теги материала: АТО, ВСУ, Донбасс, обстрелы, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Абитуриенты из оккупированного Донбасса смогут поступить в вузы по упрощенной процедуре
Важное
Абитуриенты из оккупированного Донбасса смогут поступить в вузы по упрощенной процедуре
Королеве Елизавете II исполнился 91 год
Важное
Королеве Елизавете II исполнился 91 год  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Важное
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
Бульдог на скейте стал новой звездой сети: видео
Важное
Бульдог на скейте стал новой звездой сети: видео  Видеорепортаж
СМИ обнародовали аудиозапись, подтверждающую слова Скрипки о создании гетто
Важное
СМИ обнародовали аудиозапись, подтверждающую слова Скрипки о создании гетто  Видеорепортаж
В США открылась Международная церковь марихуаны
Важное
В США открылась Международная церковь марихуаны  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
Эксклюзив  Суд не удовлетворил отвод судьи Бобровника по делу Мартыненко
21.04.2017
Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
Эксклюзив  Мушак: Мартыненко в состоянии внести за себя 300 млн грн залога в случае ареста
21.04.2017
Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
21.04.2017
Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась
Эксклюзив  Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась  Видеорепортаж
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика