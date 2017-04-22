Штаб АТО: Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и БМП

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Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 41 провокационный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины. Двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, на Приморском направлении по опорным пунктам наших войск под Новотроицким враг стрелял из минометов калибра 120-мм.

"Защитников Марьинки накрывал огнем танков, 82-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Морских пехотинцев вблизи Водяного и Гнутово обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия, а возле Лебединского – из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорных пунктах морпехов вблизи Широкиного противник вел огонь из стрелкового оружия. В районах населенных пунктов Лебединское и Марьинка действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм противник накрывал позиции вблизи Троицкого. Минометы калибра 82-мм применял вблизи Каменки. Из вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стрелял по защитникам Песок.

"По защитникам населенных пунктов Авдеевка, Шахта "Бутовка" и Зайцевое бил из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а позиции под Невельським обстрелял из стрелкового оружия. В районе Шахты "Бутовка" проявляли свою активность вражеские снайперы", - отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении, по опорным пунктам вблизи Крымского враг вел огонь из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие применил по позициям в районе Станицы Луганской и населенного пункта Желтое.

"Чтобы подавить огневую активность противника во время обстрела позиций рядом населенного пункта Желтое, наши военнослужащие открыли огонь в ответ из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.