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В Италии суд впервые в мире признал мобильный телефон причиной опухоли
22.04.2017 08:59

В Италии суд впервые в мире признал мобильный телефон причиной опухоли

В итальянском городе Иврея суд постановил, что ежедневные трех-четырех часовые разговоры по мобильному телефону в течение 15 лет привели к развитию доброкачественной опухоли мозга у руководителя одной из местных компаний, сообщает УНН.

Кроме этого, суд признал, что 57-летнему пенсионеру Роберто Ромео полагается государственная пенсия в размере 500 евро в месяц за вредные условия работы.

"К счастью, опухоль была доброкачественной, но теперь я ничего не слышу, поскольку мне удалили слуховой нерв", -  рассказал потерпевший.

По словам адвокатов Ромео, решение суда о связи между некорректным использованием мобильного телефона и опухолью мозга является первым в мире.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 апреля, в ходе заседания, Верховный суд России признал экстремистской ассоциацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", запретив ее действие на территории страны.

 

Теги материала: пенсионер, мобильная связь, Италия, суд, пенсия
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