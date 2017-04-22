В Италии суд впервые в мире признал мобильный телефон причиной опухоли

MIGnews.com.ua

В итальянском городе Иврея суд постановил, что ежедневные трех-четырех часовые разговоры по мобильному телефону в течение 15 лет привели к развитию доброкачественной опухоли мозга у руководителя одной из местных компаний, сообщает УНН .

Кроме этого, суд признал, что 57-летнему пенсионеру Роберто Ромео полагается государственная пенсия в размере 500 евро в месяц за вредные условия работы.

"К счастью, опухоль была доброкачественной, но теперь я ничего не слышу, поскольку мне удалили слуховой нерв", - рассказал потерпевший.

По словам адвокатов Ромео, решение суда о связи между некорректным использованием мобильного телефона и опухолью мозга является первым в мире.