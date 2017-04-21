Организаторы показали, как будет выглядеть фан-зона Евровидения

MIGnews.com.ua

Организаторы Евровидения-2017 рассказали о том, что официальная фан-зона конкурса, получившая название Eurovision Village, будет размещена в центре столицы на Крещатике, сообщает Перший .

Крещатик, от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого, будет жить Евровидением на протяжении десяти дней, с 4 по 14 мая.

На территории Eurovision Village будет установлена вторая по размеру сцена, на которой будут выступать конкурсанты Евровидение-2017, украинские исполнители, а также будут представляться разнообразные творческие проекты.

На фан-зоне установят четыре экрана, на которых будут транслироваться оба полуфинала и финал конкурса, а также церемонии открытия и красной дорожки. Находясь в любой из частей фан-зоны, можно будет следить за прямым эфиром шоу.