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Организаторы показали, как будет выглядеть фан-зона Евровидения
21.04.2017 21:32

Организаторы показали, как будет выглядеть фан-зона Евровидения  Фоторепортаж

Организаторы Евровидения-2017 рассказали о том, что официальная фан-зона конкурса, получившая название Eurovision Village, будет размещена в центре столицы на Крещатике, сообщает Перший.

Крещатик, от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого, будет жить Евровидением на протяжении десяти дней, с 4 по 14 мая.

На территории Eurovision Village будет установлена вторая по размеру сцена, на которой будут выступать конкурсанты Евровидение-2017, украинские исполнители, а также будут представляться разнообразные творческие проекты.

На фан-зоне установят четыре экрана, на которых будут транслироваться оба полуфинала и финал конкурса, а также церемонии открытия и красной дорожки. Находясь в любой из частей фан-зоны, можно будет следить за прямым эфиром шоу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, коммунальное предприятие "Киевпастранс" приняло решение не брендировать свой транспорт символикой песенного конкурса "Евровидение-2017". 

Теги материала: фан-зона, Евровидение, Евровидение-2017, шоу, фаны, певец, конкурс
Новости СМИ2
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