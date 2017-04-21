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Паркинг рядом с НСК "Олимпийский" купила компания с офисом в жилом доме
21.04.2017 19:45

Паркинг рядом с НСК "Олимпийский" купила компания с офисом в жилом доме

Подземный паркинг около НСК "Олимпийского" в Киеве был продан за 106 миллионов гривен. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

По полученным данным, паркинг продали через систему закупок ProZorro.

"ProZorro. Продажи продало подземный паркинг возле Олимпийского Стадиона за 106 млн грн! А всего за день продаж на 119 млн грн!”, - написал Нефедов.

Победителем аукциона стала ООО "Финансовая компания "Си Пи Эс Фактоинг". В торгах также принимала участие ООО "Капрана", которая предлагала 105 383 293,24 грн, однако она проиграла аукцион.

Отмечено, что проданный подземный паркинг находится в Голосеевском районе Киева на улице Большая Васильковская.

Примечательно, что офис компании-победительницы также находится в этом районе - в жилом доме на улице Большая Васильковская, 129.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "Укрзализныця" объявила тендер на закупку туалетов в поезда на сумму 270 млн грн. 

Теги материала: Киев, стадион, паркинг, аукцион, ProZorro
Новости СМИ2
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