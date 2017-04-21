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Киевпастранс хотел потратить 4 млн гривен на брендирование транспорта к Евровидению, но передумал
21.04.2017 19:46

Киевпастранс хотел потратить 4 млн гривен на брендирование транспорта к Евровидению, но передумал

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" приняло решение не брендировать свой транспорт символикой песенного конкурса "Евровидение-2017". Информация об этом стала известна из объявлений электронной системы публичных закупок Рrozorro.

Стоит отметить, что по полученным данным, брендирование общественного транспорта должно было стоить 4 миллиона гривен - 2, 4 миллиона нужно было потратить на троллейбусы и 1,6 миллиона на автобусы.

Однако за 4 дня до аукциона тендер был отмечен. Важным моментом в этой ситуации является то, что работы необходимо было закончить 20 апреля, в то время как тендер объявили только 7 апреля. Возможно это и является причиной отмены тендера (официальной причиной назвали "отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг", - ред.). Ведь аукцион должен был стартовать только 24 апреля, а это значит, что брендированный транспорт мог выйти на маршруты уже после конкурса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Киевская городская государственная администрация утвердила программу проведения культурно-художественных мероприятий, связанных с конкурсом "Евровидение-2017".

Теги материала: Киевпастранс, Евровидение-2017, общественный транспорт, тендер, отмена
Новости СМИ2
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