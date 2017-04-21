Королеве Елизавете II исполнился 91 год

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II отмечает свой день рождения, ей исполняется 91 год.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщило посольство США в Украине.

Сообщается, что сегодня королева не будет праздновать свой день рождения, официальное мероприятие состоится в июне, как и у каждого британского монарха. В 2017 году военный парад Вооруженных сил Великобритании и Содружества, посвященный королеве состоится 17 июня.

Сегодня королеве Елезавете посвятили артиллерийские залпы в лондонском Тауэре и Хайд Парке.

При этом отмечается, что Елизавета II сидит на престоле дольше всех монархов, и даже дольше всех правителей за Британскую историю, так как взошла королева на престол в возрасте 25 лет, когда Главой США еще был Кэлвин Кулидж, а в СССР только пришел ко власти Иосиф Сталин.

Как с возрастом менялась королева - ниже!