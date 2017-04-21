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Королеве Елизавете II исполнился 91 год
21.04.2017 17:43

Королеве Елизавете II исполнился 91 год  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В пятницу, 21 апреля, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II отмечает свой день рождения, ей исполняется 91 год.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщило посольство США в Украине.

Сообщается, что сегодня королева не будет праздновать свой день рождения, официальное мероприятие состоится в июне, как и у каждого британского монарха. В 2017 году военный парад Вооруженных сил Великобритании и Содружества, посвященный королеве состоится 17 июня.

Сегодня королеве Елезавете посвятили артиллерийские залпы в лондонском Тауэре и Хайд Парке.

При этом отмечается, что Елизавета II сидит на престоле дольше всех монархов, и даже дольше всех правителей за Британскую историю, так как взошла королева на престол в возрасте 25 лет, когда Главой США еще был Кэлвин Кулидж, а в СССР только пришел ко власти Иосиф Сталин.

 

Как с возрастом менялась королева - ниже!

Как сообщал MIGnews.com.ua, в феврале 2017 года австралийская певица, после длительных отношений, окончательно рассталась с актером Джошуа Зассе и теперь встречается со своим старым другом, принцем Британии.

Теги материала: Королева Елизавета ІІ, королева, день рождения, праздник., видео, возрас, власть
Новости СМИ2
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