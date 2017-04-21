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Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
21.04.2017 17:09

Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж

Руководство ПАО "Укрзализныця" поднимает тарифы на 20-25%. Новая стоимость перевозок вступит в силу с 1 июня 2017 года.

Об этом сообщил член правления ПАО "Украинская железная дорога" Иренеуш Василевский на Инфраструктурном форуме 21 апреля.

Решение о перерасчете тарифов было представлено на Инфраструктурном форуме, а по словам Василевского, заседание членов правления по этому поводу состоится на следующей неделе.

Стоит отметить, что в прошлом году министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял о том, что благодаря подорожанию тарифов на 15%, "Укрзализныце" удалось накопить 4 млрд гривен, которые пошли на модернизацию предприятия и закупку нового подвижного состава. Однако, "на местах" ситуация осталась довольно неутешительной, о чем свидетельствует сюжет от корреспондентов телеканала NewsOne.

Журналисты канала побывали в разных городах Украины и узнали мнение украинцев по поводу очередного подорожания тарифов. Попутно корреспондентами были сделаны выводы о работе и сервисе "Укрзализныци" в Хмельницком, Каменец-Подольске и Мариуполе.

В Каменце-Подольском на вокзалах не работает туалет, а в справочном бюро совершенно понятия не имеют о подорожании билетов и поэтому не могут выдать пассажирам справку о возможной стоимости билетов в следующем месяце.

Кроме того, по словам корреспондента, местные власти задолжали "Укрзализныце" крупную сумму, поэтому если вам нужно сойти на какой-то промежуточной станции, будьте готовы к тому, что поезд может пропустить остановку.

В Мариуполе жители города сильно не удивились подорожанию, объясняя это тем, что цены на билеты дорожают чуть ли не каждые полгода. При этом мариупольцы отмечают, что хотелось бы видеть соотношение "цена - качество" в действии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в поезде "Киев - Мариуполь" в субботу, 15 апреля, одна из пассажирок родила ребенка.

Теги материала: Укрзализныця, видео
Новости СМИ2
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