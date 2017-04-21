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Минобороны проводит испытания бронеавтомобиля "Барс-8"
21.04.2017 16:55

Минобороны проводит испытания бронеавтомобиля "Барс-8"

Министерство обороны Украины  проводят испытания  нового бронированного автомобиля “Барс-8”, который произведен корпорацией "Богдан".

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Министерство обороны Украины начало государственные испытания тактического бронированного автомобиля "Барс-8" производства корпорации "Богдан". В течение не менее трех месяцев будут проводиться ходовые испытания маршем 10 тыс. км в различных условиях дорожного покрытия”, - сказал он.

Кроме того в ходе испытаний будут оцениваться параметры проходимости автомобиля, проверяться его баллистические и противоминные показатели. Также будет проведен аудит тактико-технического состояния автомобиля.

По его словам, производство данного бронеавтомобиля лежит в основе создания целого семейства специальных бронированных машин, которые в ближайшей перспективе могут использоваться для оснащения подразделений Вооруженных сил при ведении боевых действий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украине за три года антитеррористической операции в результате боевых действий погибли более 2,6 тысячи военнослужащих.

 
Теги материала: Минобороны, Украина, испытания, бронеавтомобиль
Новости СМИ2
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