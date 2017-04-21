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В Украине таможенникам разрешат вскрывать посылки и уничтожать китайские подделки
21.04.2017 16:07

В Украине таможенникам разрешат вскрывать посылки и уничтожать китайские подделки

Представитель департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Гащицкий рассказал, что в Верховной Раде обсуждается проект закона, который предоставит сотрудникам таможенной службы уничтожать подделки, которые украинцы заказывают в посылках из-за границы, например, из Китая, передает UBR.ua.

Изменения коснутся Таможенного кодекса, в котором будет прописан порядок  уничтожения продукции, которая нарушает права интеллектуальной собственности. Это будет касаться международных почтовых отправлениях (общим количеством в одном отправлении до трех штук и весом до двух килограмм).

Именно на борьбу с интернет-торговлей контрафактным товаром и направлена статья 401-1, которая должна быть включена в Таможенный кодекс.

Процедура уничтожения будет предусматривать отправления, заказанные через экспресс-доставку или доставку по почте товаров не у официального импортера, то таможня уже не будет обязана задерживать оформление для информирования правообладателя или его представителя.

При этом, если у таможенников будут обоснованные подозрения, что товар из таможенного реестра поддельный или пиратский, то он может быть уничтожен по решению руководителя таможенного органа. Но только при наличии в реестре информации о том, что правообладатель разрешает уничтожать все выявленные подделки.

Декларанта будут уведомлять по факсу или по электронной почте. На ожидания ответа выделено 10 дней. В случае, если покупатель не отреагирует, это будет расценено как согласие на уничтожение.  

Если же владелец не согласен на уничтожение посылки, то вся информация о том, кем является покупатель и где он приобрел товар будет передана правообладателю.  

Правообладатель в течение 10 дней сможет подать судебный иск на декларанта или владельца.

Данный законопроект может быть принят в рамках обязательств при создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом, так как Украина обязалась в течение трех лет привести свое таможенное законодательство, в части защиты прав интеллектуальной собственности, в соответствие с европейскими нормами.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский рассказал о переговорах с крупнейшей в мире компанией Amazon, которая может зайти на украинский рынок.

Теги материала: Государственная пограничная служба Украины, посылки, почта
Новости СМИ2
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