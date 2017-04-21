Украина признана одной из лучших стран для получения высшего образования

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Информационный ресурс, специализирующийся на международном образовании, Study.EU провел исследование, по результатам которого определил ТОП-30 лучших стран Европы для получения высшего образования, передает РБК .

Рейтинг возглавила Германия, второе место получила Великобритания, а бронзу забрали Нидерланды. При этом, Россия заняла шестое место, а замкнула первую десятку Норвегия. Что касается Украины, то ей досталось почетное тридцатое место.

"Если смотреть на результаты в целом, становится очевидным одно: каждая страна имеет свои сильные стороны и свои слабости. Нет наций, которые бы всегда были среди лучших или среди худших, для каждого фактора рейтинга. Рассматривая три отдельные области, более двух третей всех ранжированных стран входят в десятку лучших из списка", - прокомментировали результаты организаторы исследования.

Авторы, проводившие исследование, оценивали страны по трем критериям: система образования, стоимость обучения, а также перспективы карьерного роста выпускников.