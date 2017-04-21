ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Украина признана одной из лучших стран для получения высшего образования
21.04.2017 15:34

Украина признана одной из лучших стран для получения высшего образования  Фоторепортаж

Информационный ресурс, специализирующийся на международном образовании, Study.EU провел исследование, по результатам которого определил ТОП-30 лучших стран Европы для получения высшего образования, передает РБК.

Рейтинг возглавила Германия, второе место получила Великобритания, а бронзу забрали Нидерланды. При этом, Россия заняла шестое место, а замкнула первую десятку Норвегия. Что касается Украины, то ей досталось почетное тридцатое место.

"Если смотреть на результаты в целом, становится очевидным одно: каждая страна имеет свои сильные стороны и свои слабости. Нет наций, которые бы всегда были среди лучших или среди худших, для каждого фактора рейтинга. Рассматривая три отдельные области, более двух третей всех ранжированных стран входят в десятку лучших из списка", - прокомментировали результаты организаторы исследования.

Авторы, проводившие исследование, оценивали страны по трем критериям: система образования, стоимость обучения, а также перспективы карьерного роста выпускников.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Всемирный экономический форум составил рейтинг опасных стран мира, в котором Украина попала в десятку

Теги материала: высшее образование, Украина, рейтинг, ВУЗ, Обучение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [6] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Скрипка прокомментировал свое заявление о создании гетто для русскоязычных украинцев
Важное
Скрипка прокомментировал свое заявление о создании гетто для русскоязычных украинцев
Журнал Time выбрал самых влиятельных в мире людей
Важное
Журнал Time выбрал самых влиятельных в мире людей  Видеорепортаж
Британцы назвали 19 самых доступных европейских курортов
Важное
Британцы назвали 19 самых доступных европейских курортов
Украину признали одной из самых опасных стран мира
Важное
Украину признали одной из самых опасных стран мира
Украина оказалась на втором месте в рейтинге любви к котам
Важное
Украина оказалась на втором месте в рейтинге любви к котам
Украина заняла почетное место в антирейтинге счастливых стран
Важное
Украина заняла почетное место в антирейтинге счастливых стран

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%
Эксклюзив  Повышение тарифов "Укрзализныци": билеты подорожают на 25%  Видеорепортаж
21.04.2017
Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась
Эксклюзив  Петренко: Основная идея РФ в Гаагском суде провалилась  Видеорепортаж
21.04.2017
Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
Эксклюзив  Эксперт считает, что дело против экс-депутата Народного фронта отразится на силах коалиции
21.04.2017
Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко
Эксклюзив  Фесенко: НАБУ переключится на членов БПП после Насирова и Мартыненко  Видеорепортаж
21.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика