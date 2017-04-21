Ленин цвета украинского флага будет переплавлен на купола для церкви

MIGnews.com.ua

В населенном пункте Коржи Барышевского района Киевской области выставили на продажу памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован в прошлом году в рамках национальной программы по декоммунизации, передает ВВС .

На деньги от продажи претендуют прихожане местной церкви, которые считают, средства должны быть потрачены на завершение строительства куполов и крыши.

Впрочем, подобное мнение не единогласное: другая часть жителей села полагают, что рациональнее будет направить средства на решение социальных проблем населенного пункта.

Пока что неизвестно, существуют ли потенциальные покупатели памятника. Однако случаи получения денег общественностью от продажи памятника советскому вождю в Украине уже имели место.