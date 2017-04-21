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Ленин цвета украинского флага будет переплавлен на купола для церкви
21.04.2017 15:02

Ленин цвета украинского флага будет переплавлен на купола для церкви  Фоторепортаж

В населенном пункте Коржи Барышевского района Киевской области выставили на продажу памятник Владимиру Ленину, который был демонтирован в прошлом году в рамках национальной программы по декоммунизации, передает ВВС.

На деньги от продажи претендуют прихожане местной церкви, которые считают, средства должны быть потрачены на завершение строительства куполов и крыши.

Впрочем, подобное мнение не единогласное: другая часть жителей села полагают, что рациональнее будет направить средства на решение социальных проблем населенного пункта.

Пока что неизвестно, существуют ли потенциальные покупатели памятника. Однако случаи получения денег общественностью от продажи памятника советскому вождю в Украине уже имели место.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Киевские власти планируют превратить пустующий постамент в центре Киева, на котором раньше был установлен памятник Ленину, в розмариновую инсталляцию.

Теги материала: фото, Ленин, декоммунизация, памятник, Киевская область, церковь
Новости СМИ2
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