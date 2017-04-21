В России ограничили возможность выбора имен детям

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, который запрещает при регистрации имени ребенка использование бранных слов, знаков препинания, а так же должностей, передает УНИАН .

Соответствующий законопроект был внесен сенатором Валентиной Петренко в нижнюю палату парламента еще в 2016 году, но был принят только сейчас, в третьем чтении.

Законом были внесены правки в Семейный кодекс страны. Согласно ему, отныне в записанном имени ребенка запрещается использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и знаки, которые не являются буквами. Также недопустимо теперь использовать бранные слова, указания на ранги, титулы и должности.

Помимо этого закон постановил, что фамилия ребенка должна определяться фамилией родителя и не иначе. Детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию, к тому же, фамилии полнородных сестер и братьев должны быть одинаковыми.