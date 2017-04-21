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В России ограничили возможность выбора имен детям
21.04.2017 14:46

В России ограничили возможность выбора имен детям

В пятницу, 21 апреля, Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, который запрещает при регистрации имени ребенка использование бранных слов, знаков препинания, а так же должностей, передает УНИАН.

Соответствующий законопроект был внесен сенатором Валентиной Петренко в нижнюю палату парламента еще в 2016 году, но был принят только сейчас, в третьем чтении.

Законом были внесены правки в Семейный кодекс страны. Согласно ему, отныне в записанном имени ребенка запрещается использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и знаки, которые не являются буквами. Также недопустимо теперь использовать бранные слова, указания на ранги, титулы и должности.

Помимо этого закон постановил, что фамилия ребенка должна определяться фамилией родителя и не иначе.  Детям разрешается давать фамилию отца, матери или двойную фамилию, к тому же, фамилии полнородных сестер и братьев должны быть одинаковыми.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  20 апреля, в ходе заседания, Верховный суд России признал экстремистской ассоциацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы", запретив ее действие на территории страны. 

Теги материала: Россия, Закон, Ребенок, имя, родители, мат
Новости СМИ2
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