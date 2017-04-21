Притула рассказал анекдот об оскандалившихся Скрипке и Дорне

MIGnews.com.ua

Известный украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула отреагировал на ситуацию вокруг высказываний исполнителя Олега Скрипки относительно создания гетто для русскоязычных украинцев и людей с низким уровнем IQ.

На своей странице в Facebook телеведущий опубликовал анекдот на эту тему. В нем он связал Скрипку и еще одного украинского певца Ивана Дорна, который ранее также отличился высказываниями об Украине в интервью российским журналистам.

" Сидит как-то дома Олег Скрипка. Стук в дверь. Олег открывает, а там курьер Новой почты, держит в руках большую корзину. А в корзине: вина дорогие, коньяк, хамон испанский и сыры французские с плесенью.

Курьер: распишитесь о получении доставки.

Скрипка: если от кого?

Курьер: от Дорна!", - написал Притула.