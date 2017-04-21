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Одесса определилась с датой проведения гей-парада
21.04.2017 13:24

Одесса определилась с датой проведения гей-парада

В пятницу, 21 апреля, в Одессе прошло совещание организационного комитета фестиваля квир-культуры ОдессаПрайд-2017, на котором было определено, что прайд-неделя пройдет с 8 по 13 августа текущего года, передает Думская.

По сведениям организации "Гей-альянс Украина", в рамках недели будут также организованы дискуссионные площадки, образовательные воркшопы, в них примут участие яркие представители европейского и украинского ЛГБТ-общества, которые проведут встречи со зрителями.

Особенностью нынешней прайд-недели является Фестиваль креативных протестов. На протяжении нескольких дней гости фестиваля будут оценивать лучшие представленные концепции, в рамках проекта ГАУ "Креативные протесты", который начался еще в апреле. Авторы лучших идей ненасильственных, мирных форм гражданского активизма будут участвовать в данном фестивале.

Помимо этого праздничную атмосферу будут создавать музыкальные группы, театральные коллективы и волонтеры художественных мастерских, помогающие создавать посетителям самые креативные плакаты в поддержку протеста.

Завершится фестивальная неделя традиционным Маршем равенства, который является уличным походом, борьбой за права всех людей, независимо от того какая у них сексуальная ориентация.

По словам организаторов, нынешний Марш равенства должен стать таким же популярным, как и прошлогодний, который стал первым в истории Украины успешно проведенным региональным Маршем равенства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в июне 2017 года в Киеве планируют провести третий по счету Марш равенства.

Теги материала: гей-парад, марш равенства, Одесса, геи, гендерное равенство, ЛГБТ
Новости СМИ2
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