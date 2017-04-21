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Теракт в Петербурге: количество жертв возросло до 15 человек
21.04.2017 11:57

Теракт в Петербурге: количество жертв возросло до 15 человек

В пятницу, 21 апреля, в одной из больниц Петербурга скончалась еще одна пострадавшая от взрыва в метро, который произошел 3 апреля, сообщает lenta.ru.

Стоит отметить, что все это время женщина 1960 года рождения находилась в очень тяжелом состоянии.

Таким образом, число погибших в результате теракта достигло 15 человек.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, погибли 11 человек, еще 45 человек пострадали.

Кроме того, появилось видео с камеры видеонаблюдения, в поле зрения которой попал мужчина, который мог совершить теракт на перегоне между станциями метрополитена в Санкт-Петербурге.

Позже сообщалось, что российские спецслужбы были проинформированы о том, что в метро Санкт-Петербурга готовятся взрывы. О подготовке к взрывам в метрополитене российским спецслужбам сообщил гражданин России, вернувшийся домой из Сирии и сотрудничавший с террористической группировкой "Исламское государство".

Теги материала: Взрыв, Петербург, метро, жертвы, погибшие
Новости СМИ2
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