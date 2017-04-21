Теракт в Петербурге: количество жертв возросло до 15 человек

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в одной из больниц Петербурга скончалась еще одна пострадавшая от взрыва в метро, который произошел 3 апреля, сообщает lenta.ru.

Стоит отметить, что все это время женщина 1960 года рождения находилась в очень тяжелом состоянии.

Таким образом, число погибших в результате теракта достигло 15 человек.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга в понедельник, 3 апреля, погибли 11 человек , еще 45 человек пострадали.

Кроме того, появилось видео с камеры видеонаблюдения , в поле зрения которой попал мужчина, который мог совершить теракт на перегоне между станциями метрополитена в Санкт-Петербурге.